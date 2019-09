Ser narcisista se pasa con la edad (casi siempre)

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores y psicólogos norteamericanos ha rastrea el narcisismo desde la edad adulta hasta la mediana edad, aproximadamente, 20 años después, y ha concluido que ser narcisista es una actitud modificable con los años. Además, han observado que la magnitud de la disminución del narcisismo entre está relacionada con las elecciones específicas de carrera y relaciones personales que se tienen en la vida.

La creencia de que uno es más inteligente, mejor parecido, más exitoso y más merecedor que otros, un rasgo de personalidad conocido como narcisismo, tiende a disminuir a medida que una persona madura, confirma un nuevo estudio. Pero no para todos, y no en la misma medida.

El estudio, publicado en el 'Journal of Personality and Social Psychology' y realizado por miembros de laUniversity of Mannheim, la de Buffalo, California e Illinois, siguió a los participantes en dos puntos temporales. El primero ocurrió cuando tenían 18 años y recién comenzando como estudiantes de primer año en la Universidad de California, Berkeley. El segundo fue 23 años después, cuando los participantes tenían 41 años. De los 486 participantes originales, solo 237 completaron todas las evaluaciones.

Los participantes en ambos puntos temporales respondieron preguntas de una encuesta diseñada para evaluar sus rasgos narcisistas. Para el estudio de seguimiento, los investigadores también preguntaron sobre las relaciones y el historial laboral, la satisfacción laboral y la salud y el bienestar.

"Observamos las diferentes facetas del narcisismo en adultos a los 18 años y nuevamente a los 41. Nos centramos en la vanidad de los participantes, la creencia en sus propias cualidades de liderazgo y su tendencia a sentirse con derecho", ha señalado Eunike Wetzel, profesora de psicología en la Universidad Otto-von-Guericke en Magdeburg, Alemania, quien dirigió la investigación con el profesor de psicología de la Universidad de Illinois, Brent Roberts.

Los investigadores encontraron que cada faceta del narcisismo estaba asociada con varios resultados negativos, y en algunos casos positivos, para el individuo. Aquellos que tenían niveles más altos de vanidad a los 18 años eran propensos a tener relaciones y matrimonios inestables, y tenían más probabilidades de divorciarse a la mediana edad. Pero también informaron una mejor salud a los 41 años. En contraste, aquellos que se sentían más autorizados como adultos jóvenes informaron más eventos negativos de la vida y tendieron a tener un menor bienestar y satisfacción con la vida a la mediana edad.

"Originalmente planteamos la hipótesis de que la faceta de liderazgo del narcisismo aumentaría. Para ser justos con mis coautores, esa hipótesis era mía, y resultó que estaba equivocado", ha señalado Roberts, quien considera que el liderazgo está asociado con la persistencia de objetivos, la extraversión, la autoestima y el deseo de liderar.

"Sabemos por investigaciones anteriores que otro componente de la personalidad, la asertividad, tiende a aumentar durante esta etapa de la vida. Por lo tanto, pensé que era razonable plantear la hipótesis de un aumento similar en la faceta de liderazgo. Esto significa que la investigación pasada es incorrecta o que nuestra lectura del componente de liderazgo del narcisismo es incorrecta, en realidad puede ser más negativo de lo que pensábamos. Tiene que resolver esto en futuras investigaciones", ha añadido.

Los investigadores encontraron que la vanidad parecía estar más fuertemente relacionada con los eventos de la vida. Por ejemplo, la vanidad disminuyó más en aquellos que entablaron relaciones románticas serias y aquellos con niños. Pero disminuyó significativamente menos en los adultos de mediana edad que habían experimentado más eventos de vida negativos que el resto.

También descubrieron que los jóvenes narcisistas jóvenes eran más propensos a terminar en trabajos de supervisión 23 años después, lo que sugiere que las personas egoístas y arrogantes son recompensadas con roles organizacionales más poderosos. Además, señalan los investigadores, "las personas que supervisaron a otros disminuyeron menos en narcisismo desde la edad adulta hasta la mediana edad, lo que significa que los roles de supervisión ayudaron a mantener los niveles anteriores de narcisismo".

A pesar de las diferencias entre los individuos, la mayoría de los participantes que respondieron a las preguntas de los investigadores nuevamente a los 41 años vieron una disminución en el narcisismo a medida que maduraban, encontraron los investigadores. "Muy pocas personas, solo el 3% de los participantes, en realidad aumentaron el narcisismo general entre las edades de 18 y 41 años. Y algunos permanecieron tan narcisistas a los 41 años como lo habían sido cuando tenían 18 años", ha explicado Wetzel.

Los hallazgos deberían consolar a quienes están preocupados de que los jóvenes sean problemáticamente narcisistas. Con el tiempo, parece que la mayoría de la gente se aleja de sus tendencias narcisistas anteriores", concluyen.