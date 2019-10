Pediatras avisan de la importancia de actualizarse en patologías menos comunes como el dengue

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pediatras han advertido de la importancia de actualizarse en patologías menos comunes o enfermedades transmitidas por mosquitos, antes propias de áreas tropicales y subtropicales, están emergiendo en todo el mundo, como el dengue, el zika y el chikungunya, que ya se pueden contraer en España.

En España, ya se han dado siete casos de personas que no han viajado y han contraído la enfermedad en España y no se descarta que sean más porque hay personas asintomáticas que podrían no haber sido detectadas. En estos casos, "es muy importante tener plena conciencia no solo de la detección, sino de intentar hacer mapas del vector y para ello es fundamental la implicación de la población", ha explicado doctor Abián Montesdeoca, que ha destacado la utilidad de aplicaciones como Mosquito Alert que permite que un entomólogo identifique el tipo de mosquito y saber, por ejemplo, si es un 'Aedes Aegypti', causante del dengue.

Otro tema tratado por los Pediatras, dentro del 33 Congreso de la SEPEAP Toledo, ha sido la incorporación de más ecógrafos en Atención Primaria que permitan utilizar esta técnica inocua y exenta de efectos secundarios para aumentar el grado de acierto en los posibles casos de neumonía infantil, ya que la ecografía es incluso más precisa que las radiografías de tórax en este caso y carece de los efectos secundarios de la radiación.

Además, apuestan por el uso de marcadores biológicos que complementen la exploración clínica, porque aportan rapidez y reducen también la incerteza diagnóstica. De ese modo, con el apoyo de estas pruebas inocuas y rápidas, se reduciría significativamente la administración de antibióticos innecesarios, la derivación a especialistas y a las urgencias.

"La administración no está por invertir en Atención Primaria. Sin embargo, dotar al pediatra en la consulta de pediatría de medios para aumentar la certeza diagnóstica no es gasto, sino una inversión de futuro", ha apuntado el doctor Josep de la Flor i Bru en el Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria.