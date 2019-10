1 de octubre de 2019

Un nuevo estudio vincula la vitamina C con mejor supervivencia tras la sepsis

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación liderada por la Virginia Commonwealth University (Estados Unidos) sugiere que los pacientes con sepsis y lesión pulmonar séptica podrían tener una mejor oportunidad de sobrevivir y recuperarse más rápidamente cuando son tratados con infusiones de vitamina C.

En su trabajo, publicado en la revista 'Journal of the American Medical Journal', los investigadores descubrieron que la terapia intravenosa con vitamina C redujo la mortalidad en pacientes sépticos de 46 por ciento en el grupo de placebo a casi 30 por ciento en el grupo de vitamina C al día 28.

"Esta terapia podría transformar potencialmente la forma en que atendemos a los pacientes con sepsis. Es posible que hayamos encontrado una terapia que salva vidas. Aunque se necesita más investigación, los resultados de nuestro estudio preliminar son alentadores", asegura uno de los líderes de la investigación, Alpha A. 'Berry' Fowler III.

Diseñado para estudiar el efecto de la vitamina C sobre la insuficiencia orgánica, una complicación común de la sepsis que a menudo conduce a la muerte, el ensayo 'CITRIS-ALI' mostró que los pacientes que recibían vitamina C por vía intravenosa pasaban significativamente menos días en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital en general.

"Realizamos este ensayo de prueba de concepto de fase II para explorar si la vitamina C es una terapia más efectiva para la insuficiencia orgánica que el estándar actual de atención para la sepsis. No encontramos evidencia de que la vitamina C mejore la insuficiencia orgánica relacionada con la sepsis en este ensayo en particular, pero redujo significativamente el tiempo de hospitalización de los pacientes", precisa Fowler.

En promedio, el grupo de vitamina C pasó tres días menos en la UCI (siete días en comparación con diez) al día 28 y una semana menos en el hospital en general (15 días frente a 22) al día 60 que el grupo de placebo. "Cuidar de un paciente con sepsis en la UCI cuesta decenas de miles de euros cada día. Mejorar los resultados clínicos de la sepsis significa un ahorro significativo para la industria sanitaria", comenta Fowler.