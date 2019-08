29 de julio de 2019

No sólo hay un tipo de depresión: estas son las más frecuentes

MADRID, 29 Jul. (EDIZIONES) -

La depresión es un trastorno frecuente alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que afecta a más de 300 millones de personas. En España, según datos del organismo, la sufren más de dos millones de personas. La depresión es distinta a las oscilaciones del estado de ánimo y las respuestas emocionales comunes y representa un problema de salud serio.

El presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), Antonio Cano, define la depresión en una entrevista con Infosalus como un "trastorno del estado de ánimo caracterizado por la falta de interés, la pasividad, la tristeza y el bajo estado de ánimo que va acompañado de otros síntomas, como problemas relacionados con la alimentación o con otras funciones vitales como pensar o concentrarse, todo ello derivado de un exceso de tensión y angustia".

El experto sitúa su origen en un estresor psicosocial, como la pérdida de un ser querido o de una relación importante. "En general, como la depresión se caracteriza por tristeza y falta de actividad, muchas veces la depresión se origina tras una pérdida", explica el experto. También "como consecuencia de un aumento de estrés importante o un estresor que nos sobrepasa, como un suceso vital estresante del tipo de una catástrofe natural o un atentado", continúa Cano. Por último, también se refiere a la depresión como consecuencia del consumo de sustancias.

Sin embargo, no hay un único tipo de depresión. El experto menciona tres como las más frecuentes. "La más común es la que llamamos trastorno depresivo mayor, lo que se conoce generalmente como depresión".

Otro tipo, según Cano, es el trastorno bipolar, caracterizado por períodos de "profunda depresión alternados con estados de profunda euforia, que sería lo contrario". El experto indica que este tipo puede dañar a la persona, tanto por sentirse triste e incapaz de hacer nada como por "creerse que es capaz de hacer todo". Se refiere a permanecer varios días sin dormir o impulsividad, decisiones que pueden alterar su vida y cambiar sus relaciones sociales. Es grave "a pesar de estar contento y estar alegre porque es un problema de control de su estado de ánimo", resume el experto.

Por último, el tercer tipo más frecuente es la distinia estacional. Es "un trastorno del estado de ánimo que está asociado con cambios cíclicos, como estaciones o ciclo menstrual", según Cano. Es precisamente su carácter cíclico lo que la caracteriza. Sin embargo, este tipo "no es tan intenso como el trastorno depresivo mayor y no se origina por una pérdida, sino que muchas veces coincide en que la persona se da cuenta de que está más triste pero no ha pasado nada y en esas fechas le suele pasar", informa el experto.

A pesar de la existencia de varios tipos de depresión, la sociedad identifica un único tipo, el trastorno depresivo mayor porque "es, con mucho, el más frecuente", agrega Cano, que considera que las depresiones están infravaloradas aun cuando son "la primera causa de años vividos con discapacidad".

Tratamiento cognitivo y conductual, el más adecuado

Las depresiones se tratan "de forma eficaz" con Psicología, apunta el presidente de SEAS, que explica que únicamente el tratamiento farmacológico no funciona. "Si a una persona le damos simplemente un antidepresivo, lo que hacemos es mejorar su estado de ánimo, pero si no le enseñamos a cambiar su conducta y a cambiar sus pensamientos, aunque tome un antidepresivo va a seguir deprimido", puntualiza Cano.

En este contexto, las técnicas más adecuadas son las que se desarrollan a nivel cognitivo y a nivel conductual. El nivel cognitivo se refiere a que la persona afectada evite los pensamientos rumiativos negativos que "le están generando más depresión". Por su parte, el conductual consiste en que la persona entienda "que todo lo que ha dejado de ser tiene que recuperarlo, recuperar la actividad", concluye el experto.

