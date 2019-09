6 de septiembre de 2019

Los niños con un hermano mayor tardan más en aprender a hablar

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los niños que tienen un hermano mayor tardan más en aprender a hablar, según ha evidenciado un equipo de investigadores franceses, dirigidos desde el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, en un estudio publicado en la revista 'Psychological Science'.

No obstante, y según el trabajo en el que han participado más de 1.000 niños de entre cero a cinco años, esto no ocurre en los que tienen una hermana mayor, quienes tienen un desarrollo idéntico al de los niños que no tienen hermanos.

Los investigadores han alcanzado esta conclusión tras evaluar durante varios años las habilidades lingüísticas de los menores a los 2, 3 y 5 años a través de pruebas relacionadas con el vocabulario, síntaxis y razonamiento verbal.

De esta forma, los expertos comprobaron que los niños que tenían un hermano mayor tuvieron un retraso promedio de dos meses en el desarrollo del lenguaje, en comparación con los niños con una hermana mayor o que no tenían hermanos.

Los científicos proponen dos hipótesis que pueden explicar este resultado. La primera es que las hermanas mayores, al estar más dispuestas a hablar con sus hermanos menores que los hermanos, pueden compensar que sus padres estén menos disponibles. Otra hipótesis sería que las hermanas mayores compiten menos que los hermanos mayores por la atención de los padres.

Aunque este estudio no puede separar estas dos hipótesis, muestra que el desarrollo temprano del lenguaje en un hermano menor tiende a ser más lento cuando el mayor es un niño. Para su próximo proyecto, los científicos quieren examinar el impacto de la cultura (específicamente el origen geográfico) en estos resultados.