Isdin reitera que su fotoprotector retirado es "completamente seguro" y anuncia una nueva formulación

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Isdin ha reiterado este jueves que su producto 'ISDIN Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+', retirado del mercado mediante acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Santiarios (AEMPS), es "completamente seguro" para la salud y que su valor de protección "ha quedado avalado por diferentes estudios independientes realizados bajo estándares establecidos a nivel europeo y mundial". Y, al mismo tiempo anuncia que lanza una nueva formulación del mismo producto "que supera las discrepancias de metodología de los estudios de los laboratorios independientes".

El laboratorio sale al paso de esta reiterada del producto, motivada por un estudio del pasado verano de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre dos cremas solares infantiles, que apuntaba que, según sus análisis, ofrecían menor factor de protección del indicado en el envase. La AEMPS señaló entonces que, tras comprobar que todos los estudios presentados, tanto por las empresas como por la OCU eran válidos y se habían realizado de acuerdo a los métodos de referencia y que, por tanto, los productos estaban correctamente etiquetados. Por ello, dictaminó que, dado que no se habían han recibido en el sistema español de cosmetovigilancia notificaciones de efectos graves no deseados de los productos mencionados, consideraba que no hay evidencia de riesgo para la salud humana.

ISDIN recuerda ahora esta decisión de la AEMPS y explica que "esta controversia tiene una explicación técnica: en su nota informativa de 8 de julio de 2019, la AEMPS reconoció que podía existir variabilidad entre los resultados de valor SPF obtenidos en las pruebas de los distintos laboratorios independientes, por discrepancias metodológicas en la aplicación de los métodos de medición. Un asunto conocido por el sector y analizado por los expertos", añade el comunicado.

Por ello, y para evitar "la incertidumbre y la controversia" en el etiquetado por parte de los consumidores y las autoridades, ISDIN ha propuesto a las autoridades españolas "revisar y actualizar los métodos de medición de fotoprotección (elaborados hace una década) teniendo en cuenta la evolución del progreso técnico y científico y la aparición de formulaciones galénicas novedosas e innovadoras y más beneficiosas para la salud del consumidor y el medioambiente".

Y, entre tanto se llega a una solución en el sector, el laboratorio anuncia que ha trabajado en una nueva formulación del mismo producto "que supera las discrepancias de metodología de los estudios de los laboratorios independientes", y que será puesta en breve en el mercado.