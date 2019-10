Investigadores descubren el papel de una proteína que podría ser el 'freno' del Alzheimer

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Biólogos de la Universidad de California en Irvine (Estados Unidos), centrados en analizar la enfermedad de Alzheimer con nuevos enfoques, han hecho un hallazgo importante en la lucha contra la inflamación relacionada con la enfermedad.

El descubrimiento de los investigadores sobre el papel de una proteína llamada 'TOM-1' podría suponer un cambio en la investigación contra el Alzheimer, para centrarse más en el examen de los fundamentos moleculares de los procesos de la enfermedad.

"Los científicos saben desde hace mucho tiempo que la inflamación es el motor de la enfermedad de Alzheimer, pero la inflamación es compleja e involucra muchos factores. Por eso decidimos observar la proteína 'TOM-1'", explica Frank M. LaFerla, uno de los líderes de la investigación, que se ha publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Según sus hallazgos, la proteína ayuda a regular un componente clave de la respuesta inflamatoria. "Estábamos interesados en 'TOM-1' porque sus niveles son bajos en el cerebro del Alzheimer y en los cerebros de los modelos de roedores de la enfermedad. Sin embargo, su papel específico en la enfermedad ha sido en gran medida inexplorado", comenta la primera autora del artículo, Alessandra C. Martini.

Estos científicos descubrieron que la reducción de la cantidad de 'TOM-1' en los modelos de roedores de Alzheimer aumentó la patología, lo que incluyó un aumento de la inflamación, y exacerbó los problemas cognitivos asociados con la enfermedad. La restauración de los niveles de 'TOM-1' invirtió esos efectos.

"Se puede pensar que 'TOM-1' es como los frenos de un automóvil y que los frenos no funcionan para las personas que sufren de Alzheimer. Esta investigación muestra que la fijación de los frenos a nivel molecular podría proporcionar una vía terapéutica completamente nueva. Con millones de personas afectadas por el Alzheimer y el número creciente de afectados, debemos investigar un portafolio diverso de enfoques para que algún día podamos vencer esta terrible enfermedad", concluye LaFerla.