1 de octubre de 2019

¿Cómo funcionan en tiempo real los mecanismos de interpretación del habla en el cerebro?

Los científicos han llegado un paso más cerca de comprender cómo podemos entender el lenguaje hablado tan rápidamente, lo que implica un conjunto enorme y complejo de cálculos en el cerebro.

En un estudio publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)', los investigadores de la Universidad de Cambridge explican cómo desarrollaron modelos computacionales novedosos de los significados de las palabras y los probaron directamente sobre la actividad cerebral en tiempo real en voluntarios.

"Nuestra capacidad de poner las palabras en contexto, dependiendo de las otras palabras que las rodean, es un proceso inmediato y es gracias a la mejor computadora que hemos conocido: el cerebro humano. Es algo que aún no hemos logrado completamente replicar en las computadoras porque todavía se entiende muy poco", señala Lorraine Tyler, directora del Centro de Habla, Lenguaje y Cerebro de la Universidad de Cambridge, que dirigió el estudio.

Los procesos involucrados en lo que se conoce como 'composición semántica' son fundamentales para comprender el habla, en el que el cerebro combina el significado de las palabras en una oración a medida que se escuchan, para que tengan sentido en el contexto de lo que ya se ha dicho. Este nuevo estudio ha revelado los procesos detallados en tiempo real que ocurren dentro del cerebro que lo hacen posible.

Al decir la frase 'el hombre mayor se comió la manzana' y ver cómo respondían los cerebros de los voluntarios, los investigadores podían rastrear los patrones dinámicos del flujo de información entre las regiones críticas del lenguaje en el cerebro.

A medida que se escucha la palabra 'comer', prepara al cerebro para imponer restricciones sobre cómo interpreta la siguiente palabra en la oración: 'comer' probablemente sea algo relacionado con la comida.

El estudio muestra cómo estas restricciones afectan directamente a cómo se entiende el significado de la siguiente palabra en la oración, revelando los mecanismos neuronales que sustentan esta propiedad esencial del lenguaje hablado: nuestra capacidad de combinar secuencias de palabras en expresiones significativas, milisegundo por milisegundo a medida que se escucha el discurso.

"La forma en que nuestro cerebro nos permite entender lo que alguien está diciendo mientras lo está diciendo es notable --destaca el profesor Tyler--. Al observar el flujo de información en tiempo real en el cerebro, hemos demostrado cómo los significados de las palabras se interpretan rápidamente y se ponen en contexto".