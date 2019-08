Expertos recomiendan tomar precauciones contra el calor si se realiza ejercicio al aire libre en verano

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) considera que el verano es un momento idóneo para practicar ejercicio físico al aire libre, aunque siempre se debe ser prudente ante las altas temperaturas.

En esta línea, el fisioterapeuta y portavoz del CPFCM, Néstor Requejo, ha destacado que "dependiendo de en qué entorno nos encontremos, podremos llevar a cabo deportes como surf, vela, fútbol playa, senderismo o bicicleta de montaña, entre otros".

Una de las actividades que realizan aquellas personas que realizan ejercicio físico en verano es el hábito de correr por la playa. Respecto a esta práctica, Requejo ha explicado que "pese a lo que pueda parecer, tiene más impacto sobre el sistema osteomuscular que correr, por ejemplo, por el campo. Esto es debido al nivel de compactación de la arena, y a que la carga sobre el componente articular y tendinoso no es desdeñable".

Sin embargo, no se trata de una actividad contraindicada, sino que se debe hacer "siguiendo el principio de la progresión y con un calzado adecuado", ha precisado el experto. Respecto a la pregunta frecuente de si es mejor correr descalzo o con zapatillas, considera que "no es más o menos correcto correr descalzo, sino que cada persona debe hacerlo del modo en el que esté acostumbrada, es decir, que si se está habituado a correr descalzo, se puede hacer así, y si no, con las zapatillas habituales", ha añadido.

A pesar de que la práctica de ejercicio físico en verano tiene numerosos beneficios, el fisioterapeuta subraya la necesidad de tomar precauciones contra el sol y las altas temperaturas.

Requejo aconseja tratar de evitar las horas centrales del día, cuando se registran las temperaturas más altas, mantener una buena hidratación durante y después del ejercicio, reponer sales al terminar, y por último protegerse bien de los rayos solares utilizando protector y cubriendo la cabeza.

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid señalan que la actividad física se debe realizar de manera progresiva y recuerdan que ante cualquier duda sobre si un determinado problema de salud presenta algún tipo de contraindicación con algún ejercicio, lo conveniente es consultar con un fisioterapeuta.