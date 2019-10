¿Existe el alcoholismo funcional?

MADRID, 17 Oct. (EDIZIONES) -

En Internet es fácil encontrar webs y artículos periodísticos que se han ocupado en definir un tipo de alcoholismo que se ha denominado 'funcional' y cuya principal característica, puede leerse, es que las personas necesitarían el alcohol para funcionar en su día a día.

El presidente de Socidrogalcohol, el doctor Francisco Pascual, zanja en una entrevista con Infosalus que el alcoholismo funcional, "desde el punto de vista más científico o sanitario, no está reconocido en ninguna de las clasificaciones internacionales".

"Es más, se trata de un término que no se usa, sólo lo hace en el ámbito más popular o de la calle, para definir a determinadas personas que, haciendo un consumo importante de bebidas alcohólicas, en la mayoría de los casos, no trasciende su problema a los que tienen alrededor", especifica el experto.

El doctor Pascual recuerda que "el alcoholismo siempre es afuncional" y, de hecho, puede comprobarse que este 'tipo' de alcoholismo "no difiere en absoluto de cualquier alcoholismo". "Siendo conscientes de sus continuos consumos, abusivos a lo largo del día y debido a su trabajo o posición social, no quieren que los demás lo perciban y pueden beber a escondidas, negar y minimizar el problema o, incluso, ridiculizar a los que tienen una dependencia al alcohol", explica el presidente de Socidrogalcohol.

Pero ellos también necesitan el alcohol. "Ellos lo utilizan para relajarse o poder enfrentarse a su día a día", en el que, pueden entender, encuentran "limitaciones" sin el mismo. Negar, minimizar el daño u ocultar el consumo, es también "característico del consumo, por ejemplo, en la mujer y entre personas de un presunto estatus social", matiza el doctor Pascual.

Por lo tanto, alcoholismo funcional y alcoholismo regular no se diferencian "posiblemente en nada", insiste el experto. "Sólo es cuestión de tiempo. Precisamente lo que define un trastorno por dependencia a sustancias es la necesidad de su consumo, o bien para no encontrarse mal y evitar el síndrome de abstinencia, o para encontrarse bien, como medio de evasión o como parte del funcionalismo cerebral de esa persona. Eso para poder funcionar", continúa el presidente de Socidrogalcohol, por lo que puede decirse "que todo alcoholismo es funcional".

No obstante, "como provoca siempre problemas, todo alcoholismo es disfuncional", hace hincapié el doctor Pascual. El experto también concede importancia al entorno del afectado para definir el alcoholismo funcional, a pesar de que se use el término con "personas aparentemente normales, que además tienen una buena reputación o reconocimiento público, ya que los posibles desmanes no son visibles cara al público".

Sin embargo, "habría que preguntar a la familia", dice el doctor Pascual, porque "seguro que ellos no estarían de acuerdo con esta definición y hablarían de alcoholismo directamente", resume el presidente de Socidrogalcohol.

Son personas "afables, abiertas, habladoras, serviciales en la calle y tiranos en casa, con irritabilidad, todo les molesta y no reconocen el esfuerzo de los demás miembros de la familia, con especial desprecio hacia su cónyuge", lamenta el experto. Además, "no aparentan tener ningún problema y, si se les dice algo, proyectan la culpa en los demás", manifiesta el doctor Pascual.

A juicio del doctor Pascual, los supuestos alcohólicos funcionales también encajan en el estereotipo de alcohólico. "Sobre todo en lo que hemos conocido como bebedor social, ya que hace un consumo continuo, sin atracones ni borracheras, sin escándalos, silencioso, pero con una latencia destructiva importante", distingue el experto, que recuerda que este era "el bebedor más frecuente en el estado español hasta el cambio de forma de consumo actual", que es "más anglosajona".

TRATAMIENTO IGUAL AL RESTO

"El tratamiento no difiere del resto de alcoholismos", confirma el experto, aunque "en la base". En el caso de éstos, "nos fijaremos más en los daños físicos y en el comportamiento aislado" porque en casa, insiste "tienen propensión a discutir o siempre quieren tener la razón", aunque en el hogar cumplan en el sentido de ser capaces de ganar un salario.

Por lo tanto, "la tarea motivacional hacia ellos, que entiendan qué les pasa, que se identifiquen con su problema, que entiendan que están enfermos por culpa del alcohol, es una tarea básica del tratamiento", concluye el doctor Pascual, que agrega que en estos pacientes "la incidencia de la patología psiquiátrica comórbida es muy baja".