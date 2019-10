Un estudio muestra que la infección por clamidia también podría causar infertilidad en los hombres

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad Tecnológica de Queensland (Estados Unidos) ha puesto de manifiesto que la infección por clamidia también puede causar infertilidad en los hombres, como ya se ha demostrado que ocurre en las mujeres.

Y es que, por primera vez, se ha encontrado la presencia de clamidia en las biopsias de tejido testicular de hombres infértiles cuya infertilidad no tenía causa identificada. Además, se han hallado anticuerpos específicos de la bacteria responsable, 'chlamydia trachomatis', en la sangre de 12 de 18 donantes de biopsias testiculares frescas, lo que indica que los hombres habían estado expuestos a la bacteria pero ninguno informó de síntomas o de haber sido diagnosticado de clamidia o de cualquier otra infección de transmisión sexual (ITS).

En concreto, en el trabajo, publicado en la revista 'Human Reproduction', los científicos hallaron clamidia en el 45,3 por ciento de las biopsias testiculares fijas analizadas, así como en el 16,7 por ciento de las biopsias testiculares obtenidas recientemente durante los procedimientos de recuperación de esperma del paciente.

Además, en el 66,7 por ciento de los hombres que proporcionaron las biopsias frescas se encontraron anticuerpos específicos contra 'Chlamydia trachomatis' en el suero, lo que indica que habían estado expuestos a la bacteria pero no tenían ningún síntoma.

"La infección por clamidia se ha asociado con la infertilidad de las mujeres, pero se sabe mucho menos sobre su impacto en la infertilidad masculina, particularmente si los hombres no experimentan síntomas, lo que se estima que ocurre en aproximadamente el 50 por ciento de los casos. Cuando las personas no tienen síntomas, pueden transmitir la infección a sus parejas sexuales sin saberlo. Esta es la primera evidencia reportada de infección por clamidia en el tejido testicular humano, y aunque no se puede decir que la clamidia fue la causa de la infertilidad de los hombres, es un hallazgo significativo", han dicho los investigadores.