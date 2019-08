12 de agosto de 2019

El estrés de trabajar con animales puede dañar la salud mental

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los veterinarios y las personas que se ofrecen como voluntarios en los refugios de animales enfrentan factores estresantes particulares que pueden ponerlos en riesgo de depresión, ansiedad e incluso suicidio, según una investigación presentada en la convención anual de la Asociación Americana de Psicología.

"Las personas que trabajan o son voluntarias con animales a menudo se sienten atraídas porque lo ven como una llamada personal --explica la doctora Angela K. Fournier, de la Universidad Estatal de Bemidji, quien presentó la investigación en la reunión--. Sin embargo, se enfrentan con el sufrimiento y la muerte de los animales de forma rutinaria, lo que puede conducir a agotamiento, fatiga por compasión y problemas de salud mental".

Los veterinarios en particular tienen un alto riesgo de muerte por suicidio, según un estudio publicado en el 'Journal of the American Veterinary Medical Association', que encontró que desde 1979 hasta 2015, los veterinarios murieron por suicidio entre 2 y 3,5 veces más a menudo que la población general de Estados Unidos.

"Hablar sobre el suicidio veterinario ciertamente hace que las personas presten atención, pero no cuenta toda la historia matizada sobre lo que puede estar contribuyendo al bienestar deficiente en esta población --precisa Katherine Goldberg, especialista en consulta comunitaria e intervención en Cornell Health y fundadora de Whole Animal Veterinary Geriatrics and Palliative Care Services--. Se están realizando más investigaciones para ayudar a comprender mejor por qué los veterinarios podrían estar en mayor riesgo, pero una combinación de rasgos de personalidad, demandas profesionales y el ambiente de aprendizaje veterinario probablemente contribuyan".

Goldberg señaló que los veterinarios también enfrentan desafíos económicos, ya que el graduado promedio de la escuela de veterinaria informó que tenía más de 143.000 dólares de deuda de préstamos escolares mientras ganaba un salario inicial de poco más de un promedio de 73.000 dólares anuales en 2016.

"Las preocupaciones económicas personales son estresantes para muchos veterinarios, especialmente los recién graduados y, al mismo tiempo, muchos clientes cuestionan regularmente el costo del cuidado de sus animales y pueden sospechar que su veterinario está tratando de 'impulsar' los servicios que su mascota no necesita", dice Goldberg.

Goldberg describió un estudio multicéntrico que analizó las tasas de experiencias infantiles adversas (un término utilizado para describir todo tipo de abuso, negligencia y otras experiencias traumáticas) en estudiantes de veterinaria, en un esfuerzo por comprender qué puede estar causando una mala salud mental entre los veterinarios.

Sin embargo, estos últimos no estaban, al ingresar a la profesión, más predispuestos a una mala salud mental que la población en general como resultado de experiencias adversas en la infancia, dice.

"Esto indica que algo está sucediendo en el transcurso de la capacitación de estudiantes de veterinaria o una vez que los veterinarios están trabajando para causar malos resultados de bienestar --dice Goldberg--. La educación sobre el bienestar debe integrarse en el plan de estudios veterinario, haciendo hincapié en los comportamientos de resiliencia y cultivando asociaciones profesionales entre la medicina veterinaria y la atención de la salud mental".

El uso de sustancias entre los veterinarios también es un área poco estudiada. La medicina veterinaria es la única profesión médica en los Estados Unidos que no tiene un programa nacional de control sobre el uso de sustancias y problemas de salud mental.

Si bien los veterinarios que se ocupan de problemas de salud mental pueden presentar síntomas comunes a todas las poblaciones, como tristeza que interfiere con las actividades diarias o cambios en el apetito, hay algunas señales de advertencia específicas para observar en un entorno clínico veterinario, según Goldberg.

"El aumento de los errores médicos, el absentismo, las quejas de los clientes y pasar muy poco o demasiado tiempo en el trabajo son factores a tener en cuenta-- explica--. Para posibles problemas de uso de sustancias, las señales de advertencia podrían incluir medicamentos o pastillas por prescripción faltantes".

Goldberg cree que debe producirse un cambio de paradigma en la capacitación veterinaria para preparar mejor a los veterinarios no solo para los aspectos relacionados con los animales de sus trabajos, sino también para los elementos humanos.

"Necesitamos material curricular central que se centre en hacer frente a las demandas emocionales de la profesión. La atención plena, el estrés moral, la alfabetización ética, el dolor y el duelo, los primeros auxilios de salud mental y la conciencia del suicidio tienen un papel en la educación veterinaria --explica--. Las universidades de medicina veterinaria que tienen profesionales de la salud mental integrados están un paso por delante de las que no lo hacen, y me gustaría que esto se convirtiese en un requisito para todas las escuelas acreditadas por la Asociación de Escuelas Médicas Veterinarias Estadounidenses".

La presentación de Fournier analizó a empleados y voluntarios en refugios o rescates de animales, y activistas de bienestar animal y derechos de los animales, que están en riesgo de fatiga por compasión y angustia psicológica.

"Los agentes de bienestar animal, como se suele llamar a estas personas, están expuestos al maltrato animal, la negligencia y la opresión de forma regular, así como a la eutanasia de rutina que es común en estos entornos", dice Fournier.

Según la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos, más de 2,4 millones de gatos y perros sanos son sacrificados cada año en el país, la mayoría de las veces animales sin hogar en refugios.

"Los trabajadores del refugio quedan atrapados en un dilema porque se les acusa de cuidar a un animal y, en última instancia, pueden terminar con la vida del mismo --dice--. La investigación sugiere que esto causa una culpa significativa, que puede conducir a la depresión, la ansiedad y el insomnio, así como a un mayor conflicto familiar y laboral y una baja satisfacción laboral".

Los agentes de bienestar animal también pueden escuchar historias horripilantes de maltrato animal o presenciar las consecuencias de primera mano cuando están rehabilitando a los animales, lo que puede causar mucha angustia y provocar fatiga por compasión, según Fournier.

"Los expertos sugieren que los agentes de bienestar animal llevan una carga aún más pesada que aquellos en otras profesiones de ayuda que son susceptibles a la fatiga de la compasión debido a los problemas únicos de trabajar con animales, como la eutanasia y el cuidado de seres vivos que han experimentado dolor y sufrimiento pero no pueden articular sus necesidades y experiencias ", dice Fournier.

Fournier sugiere que los psicoterapeutas que trabajan con agentes de bienestar animal ofrezcan a los pacientes estrategias para replantear experiencias negativas, identificar formas en que obtengan satisfacción por trabajo que realizan, y que establezcan límites saludables entre su trabajo y sus vidas personales.

"Ciertamente, hay aspectos positivos y negativos del trabajo y con el tiempo o en momentos de estrés agudo, puede ser difícil ver lo positivo --comenta--. Puede ser necesario ayudar a alguien a enfocarse en el panorama general de que están marcando la diferencia y que los animales se han salvado, en lugar de reflexionar sobre historias individuales de crisis y pérdidas. El cuidado personal también es fundamental para garantizar los mejores resultados de salud mental para aquellos que trabajan y son voluntarios con animales".