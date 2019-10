España registró el 35,2% de las donaciones en asistolia que se produjeron en Europa en 2018

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

España registró el 35,2 por ciento de las donaciones en asistolia del conjunto europeo el pasado año, con 629 donaciones sobre el total de las 1.785 que se produjeron en la Unión Europea (UE), lo que supone que los españoles aportaron uno de cada tres donantes en asistolia, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

La donación en asistolia, o donación tras el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias, está cada vez más asentada en España y se ha convertido en la principal vía de expansión de la donación de órganos. De hecho, el pasado año, el 28 por ciento de las donaciones en España lo fueron de este tipo, frente al 15,7 por ciento que se contabilizaron en la UE, con lo que prácticamente España "duplica la media europea".

Además, España también lidera los registros mundiales en donación en asistolia. En concreto, en 2018 se registró una tasa de 13,6 donantes en asistolia por millón de población (p.m.p), "muy superior" a otros países europeos como Países Bajos (9,6) o Reino Unido (9,3) y doblando los datos de EEUU (6,5) o de Australia (6,2).

Precisamente, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Dominguez-Gil, va a reflexionar sobre la situación actual de la asistolia en Europa durante una conferencia que se celebrará este sábado en Londres (Reino Unido) con motivo de la vigésima edición del Día Europeo del Donante de Órganos, promovida por la European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM).

Con el Día Europeo del Donante el Consejo de Europa busca concienciar sobre la importancia de la donación de órganos como forma de salvar y mejorar vidas, así como promover el debate y la reflexión sobre esta cuestión. Asimismo, constituye una ocasión idónea para homenajear a los donantes de órganos y sus familiares, agradecer a todos los profesionales de Europa que intervienen en estos procesos y recordar a las instituciones y representantes políticos la necesidad de incluir la donación y los trasplantes como cuestiones prioritarias en las agendas sanitarias de todos los países.

El acto se dividirá en tres sesiones cuyos temas serán, además de la ya citada donación en asistolia, las nuevas tecnologías en preservación y perfusión de órganos y la creciente actividad de donación en colectivos minoritarios, especialmente entre los donantes de raza negra y asiática en Londres.

DONACIÓN DE COLECTIVOS EN MINORÍA

Por otra parte, según los datos de la ONT, en nuestro país la donación de personas de origen extranjero ha subido en 2018 un 8,3 por ciento respecto al año anterior y representa el 9,7 por ciento del total de donantes.

Entre los países de origen de los donantes no nacidos en España, destaca el Reino Unido, con 34 donantes en el pasado año, seguido de Alemania (20), Rumanía (18), Francia (12), Colombia (10) y Ecuador (10). Asimismo, las comunidades autónomas que registraron un mayor número de este tipo de donantes fueron, en primer lugar, Andalucía, con 48 donaciones de extranjeros, Cataluña (36), Comunidad Valenciana (32) y Madrid (26).

Del mismo modo, el Ministerio de Sanidad ha informado de que el 'Modelo Español', un ejemplo a seguir España, con 48,3 donantes p.m.p, aporta un 19,8 por ciento de las donaciones totales de la UE, a pesar de representar el 9,1 por ciento de su población. En el ámbito de los trasplantes, España también supera "con creces" a la media europea, con 114,7 órganos trasplantados por millón de población, frente a los 67,1 p.m.p que se registran en el continente.

La actividad en donación y trasplante en el conjunto de la UE permanece estable: con 11.325 donantes, registra una tasa de 22,2 donantes p.m.p y 34.221 trasplantes. Por su parte, la lista de espera para acceder a un trasplante aumenta un 5 por ciento, con 59.845 pacientes.