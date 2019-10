1 de octubre de 2019

La Escuela Nacional de Sanidad obtiene financiación para analizar la adaptación al cambio climático en la salud

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII) ha obtenido financiación para la realización del primer proyecto, apoyado por Fundación Biodiversidad, sobre la adaptación al cambio climático en el ámbito de la salud.

El objetivo del trabajo obtener datos para evaluar las políticas de adaptación a temperaturas extremas y su impacto en la salud de los ciudadanos y aplicar sus resultados a la activación y seguimiento de los planes de prevención y adaptación frente a las altas temperaturas.

Concretamente, el proyecto, titulado 'Evolución de las temperaturas de definición de ola de calor en España como indicador del funcionamiento del proceso de adaptación al calor en diferentes escenarios de cambio climático', de 2 años de duración y con una financiación superior a los 100.000 euros, va a ser llevado a cabo por Cristina Linares Gil y Julio Díaz Jiménez.

"Este proyecto está centrado en el contexto del cambio climático, su objetivo principal de este proyecto es determinar cuál ha sido el ritmo de aumento de la temperatura umbral de disparo de la mortalidad por calor a nivel provincial. Para ellos calcularemos las temperaturas de definición de ola de calor según quinquenios desde 1983 a 2013 y las compararemos con el incremento de temperatura previsto por los escenarios 'RCP' más probables: RCP4.5 y RCP 8.5", ha explicado Linares.

El término 'RCP', o 'Trayectorias Representativas de Concentración', se refiere a las previsiones estimadas de emisiones de CO2 equivalentes para distintos escenarios de desarrollo económico a escala global según nomenclatura IPCC.

"El no considerar el proceso de adaptación al calor supone que la actual temperatura umbral de definición de ola de calor no varía a lo largo del tiempo. Una adaptación completa se conseguirá, cuando el ritmo de incremento de la temperatura coincida con el ritmo de aumento de definición de ola de calor, garantizándose en este caso que no habrá importantes incrementos de la mortalidad atribuible al calor. Según se produzca esta adaptación se estará hablando de un impacto sobre la mortalidad similar al actual (adaptación completa) o de hasta 10 veces superior si no hay adaptación", ha comentado Díaz.

RESULTADOS DE "GRAN INTERÉS" PARA DIVERSOS ORGANISMOS

A juicio de los investigadores, los resultados de este proyecto serán de "gran interés" para diferentes autoridades estatales y autonómicas encargadas de activar y realizar el seguimiento de los Planes Prevención y Adaptación frente a las altas temperaturas.

"Los resultados serán relevantes para el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente a nivel estatal de activar cada año el Plan de Prevención frente a temperaturas elevadas. Además las diferentes comunidades autónomas podrán beneficiarse directamente de los resultados obtenidos ya que contarán con la especificidad geográfica a nivel de provincia y evaluar sus Planes de prevención", ha añadido Díaz.

Finalmente, Linares ha explicado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), al ser la encargada de informar mediante el sistema 'meteoalerta' de las olas de calor, podrá conocer, desde el punto de vista de su impacto en salud, cuáles son las zonas especialmente vulnerables.

Los datos obtenidos también serán de gran interés para la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) para la cual el conocimiento del grado de adaptación de nuestro país ante las olas de calor, será clave para su Plan Nacional de Adaptación frente al Cambio Climático y podrá ser incluido en la 'Plataforma Adaptecca'.