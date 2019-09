23 de agosto de 2019

Blasco pide investigar más en envejecimiento celular para conocer origen de enfermedades

SANTANDER, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Antonia Blasco, ha asegurado que "hace falta más investigación" en el campo del envejecimiento celular porque, tal y como ha recordado, en este área está el "origen" de "la mayor parte de enfermedades que matan en los países desarrollados".

"Si no conocemos el origen de las enfermedades no podremos desarrollar tratamientos para curarlas", ha asegurado Blasco en declaraciones a los medios con motivo de su intervención en el XIX Aula de Verano Ortega y Gasset que ha tenido lugar este viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Así, durante su ponencia, la directora del CNIO ha alertado de que, en materia de investigación, se ha llegado a un "techo" debido a la creencia de si se investiga una enfermedad "con mucho detalle, se va a poder curar". "No digo que no se pueda investigar pero no sabemos cómo curarla y eso es porque nos estamos perdiendo la parte de investigación que tiene como origen el envejecimiento celular", ha matizado.

En concreto, Blasco ha apuntado al cáncer como una de esas enfermedades degenerativas y ha resaltado el último estudio llevado a cabo por el CNIO por el que se "están desarrollando" una serie de fármacos que, según ha explicado, "son capaces de destruir los telómeros" que son "esenciales" para el crecimiento de células cancerígenas.

Según ha explicado la doctora, los telómeros son unas estructuras presentes al final de los cromosomas y del material genético que son "esenciales" para el funcionamiento del cromosoma que forman una suerte de "estructura protectora" que es también "esencial para la vida".

Además, Blasco ha revelado que, gracias a una serie de investigaciones científicas cuyo inicio se remonta a hace más de dos décadas, se descubrió la "telomerasa", una proteína capaz de "alargar la vida" de los telómeros debido a sus funciones como "sintetizadora" del AND.

De este modo, en los humanos, la telomerasa se activa en los embriones provocando el "reseteo" de los telómeros que van a indicar la vida "que va a tener" ese individuo. A medida que los seres humanos envejecen, los telómeros "se acortan" lo que puede llevar a "desatar" enfermedades asociadas al envejecimiento celular.

Sin embargo, Blasco ha matizado que "lo importante" no radica tanto en la longitud de los telómeros sino en la "velocidad a la que se acortan" pues, según ha explicado, los telómeros en especies como los ratones son comparativamente más largos que los de los humanos pero se acortan a una velocidad mucho mayor, lo que explica la reducción en la esperanza de vida.

En cuanto al cáncer, la directora del CNIO ha recordado que las células cancerígenas han adquirido la "inmortalidad" mediante la telomerasa, por lo que sus telómeros son "siempre largos e inmortales", lo que hace que aumente la dificultad para combatir la enfermedad.

Por ello, ha señalado que los proyectos de investigación llevados a cabo por su centro buscan "destruir" los telómeros del cáncer para así, "hacer que envejezcan" y posteriormente "mueran" como ocurre en el resto de las células.

LISTERIA

En cuanto a las enfermedades infecciosas en general y, preguntada por el reciente brote de listeria originado en Andalucía, la directora del CNIO ha instado a "estar siempre alerta" y ha recordado que hay un "peligro potencial" en el desarrollo de enfermedades infecciosas.

"Sabemos como tratarlas que es matando el germen que las produce", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que es necesario "tener cuidado con los alimentos".