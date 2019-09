12 de septiembre de 2019

Por ahora el laboratorio de listeria del ISCIII sólo ha secuenciado las cepas de listeria de la carne de 'La Mechá'

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director laboratorio de Listeria del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCII) sólo ha secuenciado las cepas de 'listeria monocytogenes' de la carne fabricada por la empresa 'La Mechá', las cuales han provocado el mayor brote de listeriosis registrado hasta la fecha en España, afectando ya a más de 200 personas, especialmente en Andalucía.

En concreto, tal y como ha explicado a Europa Press el jefe del citado laboratorio, Julio Vázquez, hasta ahora de las 231 cepas que han recibido se han analizado con la secuenciación genómica 172, de las cuales 158 proceden de pacientes y 14 son de cepas alimentarias.

"Nuestra conclusión provisional es que habría 144 pacientes que tendrían una listeriosis por la misma cepa, al igual que los 14 aislados alimentarios", ha dicho, para explicar que por ahora todos los análisis que se han hecho corresponden a la carne de la empresa 'La Mechá'.

Respecto a la carne fabricada por 'Sabores de Paterna', compañía que ha tenido que cerrar provisionalmente tras detectarse la presencia de listeria en sus productos, aunque no ha habido ningún afectado por su consumo, Vázquez ha dicho que la cepa todavía no ha sido secuenciada, pero que los primeros análisis indican que "no es la misma cepa" que la de la carne de 'La Mechá'.

"La cepa de 'Sabores de Paterna' todavía no ha sido secuenciada pero los primeros análisis indican que no es la misma cepa de 'La Mechá', aunque esto todavía lo tenemos que confirmar con la secuenciación genómica", ha dicho el director del laboratorio de listeria del ISCIII.

Dicho esto, ha informado de que la listeria es una bacteria que está "por todas partes" como, por ejemplo, en el suelo, en mariscos, leches y en "un montón de productos". "El hecho de que encontremos listeria en otro producto diferente no significa que vaya esto a explotar, sino que es un caso distinto en el que, por lo que sea, en el proceso de elaboración del otro producto se ha contaminado con otra listeria, pero o bien porque se ha parado justo antes o lo que sea no ha llegado a producir casos clínicos", ha dicho el experto, para asegurar que la listeria "sólo es patógena en aquellas personas que tienen comprometido su sistema inmune".

La secuenciación masiva es una metodología que permite obtener la secuencia total de ADN del microorganismo en estudio y que, en el caso concreto de la listeria, permite caracterizar las cepas de dos pacientes diagnosticados de listeriosis para llegar a la conclusión de que pueden no ser iguales (aún siendo ambas listeria) y, por lo tanto, no estar relacionadas y tener distinta fuente de infección.