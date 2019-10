Suplementos de aceite de pescado omega-3, ¿tienen algún beneficio cardiovascular?

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las personas que recibieron suplementos de aceite de pescado omega-3 en ensayos clínicos aleatorios tuvieron menor riesgo de ataque cardíaco y otros eventos de enfermedades cardiovasculares (ECV) en comparación con aquellos que recibieron placebo, según un nuevo metanálisis realizado por la Escuela de Salud Pública Harvard TH Chan y el Hospital Brigham and Women's, publicado en el 'Journal of the American Heart Association'.

Los investigadores encontraron una asociación entre la administración diaria de suplementos de omega-3 y la reducción del riesgo de la mayoría de enfermedades cardiovasculares, incluido el ataque cardíaco y la muerte por enfermedad coronaria, pero no vieron beneficios para el accidente cerebrovascular.

Además, dosis más altas de suplementos de aceite de pescado omega-3 parecían proporcionar una reducción de riesgo aún mayor.

"Este metanálisis proporciona la evidencia más actualizada con respecto a los efectos de la suplementación con omega-3 sobre el riesgo de múltiples resultados de ECV. Encontramos efectos protectores significativos de la suplementación diaria con omega-3 contra la mayoría de los riesgos de ECV y las asociaciones parecían estar en una dosis de respuesta", dijo el primer autor Yang Hu, becario postdoctoral en el Departamento de Nutrición de la Escuela Harvard Chan.

Si bien los estudios observacionales han demostrado una asociación entre el consumo de pescado y el menor riesgo de enfermedad cardíaca, los resultados de los ensayos controlados aleatorios (ECA) han sido inconsistentes. Dos revisiones publicadas el año pasado no encontraron evidencia clara de beneficio.

En este nuevo análisis, los investigadores realizaron un metanálisis actualizado que incluyó tres ensayos a gran escala recientemente completados, que aumentaron el tamaño de la muestra en un 64 por ciento.

La población total analizada por Hu y sus colegas incluyó a más de 120.000 adultos en 13 ensayos aleatorizados en todo el mundo. El análisis incluyó el ensayo VITAL, el ensayo aleatorio más grande de omega-3 hasta la fecha.

Los hallazgos mostraron que las personas que tomaron suplementos diarios de aceite de pescado omega-3, en comparación con aquellos que tomaron un placebo, redujeron el riesgo de la mayoría de los resultados de ECV, excepto el accidente cerebrovascular, incluido un 8 por ciento menos de riesgo de ataque cardíaco y muerte por enfermedad coronaria.

La asociación fue particularmente evidente a dosis más altas de suplementos de aceite de pescado omega-3. Este hallazgo podría sugerir que la dosis de suplementos de omega-3 marino por encima de los 840 mg / día utilizados en la mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados puede proporcionar mayores reducciones en el riesgo de ECV.

Dado que varios millones de personas experimentan estos eventos de ECV en todo el mundo cada año, incluso pequeñas reducciones en el riesgo pueden traducirse en cientos de miles de ataques cardíacos y evitar las muertes por ECV, según los investigadores.

"Aunque las recomendaciones de salud pública deberían centrarse en aumentar el consumo de pescado, tener una dieta saludable para el corazón en general, estar físicamente activo y tener otras prácticas de estilo de vida saludables, este estudio sugiere que la suplementación con omega-3 puede tener un papel en los pacientes apropiados", señala la autora senior JoAnn Manson, jefe de la División de Medicina Preventiva en el Hospital Brigham and Women's y profesora en el Departamento de Epidemiología de la Harvard Chan School.