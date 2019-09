22 de agosto de 2019

El temido síndrome premenstrual: multifactorial y de origen desconocido

MADRID, 22 Ago. (EDIZIONES) -

Retención de líquidos, hinchazón, sensibilidad en los pechos y molestias, en general, son síntomas típicamente descritos cuando se habla de síndrome premenstrual, una condición femenina que se produce previamente a la llegada de la regla y que difiere de una mujer a otra. De hecho, algunas ni lo sufren.

El jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Luz (Madrid), el doctor Manuel Albi, explica en una entrevista con Infosalus que "el síndrome premenstrual representa una exageración de la situación fisiológica que se produce entre la ovulación y la regla", pero agrega que no se sabe "exactamente por qué se produce". Asimismo, por qué unas mujeres lo experimentan y otras no también "es desconocido". De hecho, "las mujeres [que lo sufren] tienen niveles de hormonas en su sangre tan normales como las que no lo tienen", añade el experto.

A juicio del doctor Albi, la dificultad de establecer un origen para el síndrome premenstrual estriba en que los síntomas referidos son, "con mucha frecuencia, subjetivos". Es decir, expresar distensión mamaria, sensación de nodularidad en la mama o sensación de distensión del abdomen, todo unido a mayor irritabilidad, mal humor, aburrimiento o cansancio no es objetivable. "No son síntomas mensurables, no fáciles de confirmar en estudios", explica el experto.

La dificultad de añadir algo de luz al síndrome premenstrual se concreta, asimismo, en que es multifactorial. En palabras del experto, "está producido por muchas causas, por muchos factores determinantes" que "no siempre es fácil descubrir en una consulta con una paciente". Uno de estos factores a los que alude el doctor Albi es "una mayor sensibilidad de las células de esas mujeres a niveles de hormonas normales en su sangre". Pero "no es una anomalía hormonal", matiza el experto.

Todo esto ocasiona que no haya tratamientos efectivos completamente para el síndrome premenstrual. "En general, los tratamientos a largo plazo para el síndrome premenstrual no acaban de ser eficaces, son tratamientos a largo plazo", explica el experto. También esta es la razón de que existan tantos: "múltiples tratamientos para algo significa que no lo entendemos muy bien", lamenta el jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Luz.

No se va más veces al baño

Por otra parte, uno de los mitos más extendidos en torno al síndrome premenstrual y la menstruación es que aumenta la micción, pero el doctor Albi especifica que ni el síndrome premenstrual ni la regla influyen en la cantidad de veces que se orina. "Son cosas distintas", dice el experto.

Lo que sí puede ocurrir es que, con la regla, pueda aumentar en algunas mujeres "la sintomatología urinaria en relación con molestias al hacer pis", confirma el doctor Albi. Ello está relacionado con una serie de "cambios en la flora de la vagina", en palabras del experto.

"La menstruación es un momento en que los síntomas asociados a la función vaginal se pueden poner más de manifiesto y en algunas mujeres puede existir un reservorio de gérmenes en las inmediaciones del orificio de la uretra, lo que puede hacer que tengan más molestias al hacer pis coincidiendo con la regla", continúa el doctor Albi.

Pero, de ahí a expresar hinchazón y que llegue la regla y la mujer se deshinche "a base de hacer pis" hay un trecho, insiste el experto. "No es tan tangible o tan sencillo como para ser así", apunta.