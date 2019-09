MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres que padecen sudores nocturnos tienen un mayor riesgo de disfunción cognitiva, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) y que ha sido publicado en 'The Journal of the North American Menopause Society'.

Estudios anteriores han demostrado la asociación entre los sofocos diurnos y el peor rendimiento de la memoria. Sin embargo, en este nuevo estudio en el que participaron mujeres con antecedentes de cáncer de mama, los investigadores se centraron en los sudores nocturnos y cómo se relacionan con el tiempo total de sueño.

Sorprendentemente, los sudores nocturnos más frecuentes se asociaron con una mayor duración del sueño, si bien estas mujeres eran más vulnerables a los déficits de la corteza prefrontal, incluida la disminución de la atención y la función ejecutiva, a medida que aumentaba la duración del sueño.

"Este trabajo presenta nuevas ideas sobre la influencia de los síntomas de la menopausia en el rendimiento cognitivo entre las mujeres con antecedentes de cáncer de mama y plantea la posibilidad de que los tratamientos con sofocos puedan beneficiar a la cognición en estas mujeres", han zanjado los investigadores.