¿No oye bien la televisión? Puede estar perdiendo audición

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dificultad para escuchar la televisión es el primer paso para detectar problemas auditivos, según un estudio elaborado por Oi2 para conocer los hábito de las Personas Mayores en materia de salud auditiva, en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores.

De acuerdo con la investigación, el 55 por ciento de los españoles considera la dificultad para escuchar la televisión como el primer síntoma de alerta para detectar un problema de audición. En cambio, un 36 por ciento de los encuestados señala las dificultades para seguir una conversación como el segundo motivo para detectar que los oídos están teniendo problemas. Por otro lado, existen otros motivos como el no oír sonidos como el canto de los pájaros (6%).

Además, según los resultados de la investigación, el 50 por ciento de los españoles confiesa que las personas de la tercera edad, a pesar de oír menos, no utilizan audífono. Por otro lado, únicamente 3 de cada 10 españoles solo acuden a revisión cuando notan que no escuchan bien, mientras que un 28 por ciento no ha acudido nunca a revisar sus oídos.

Así, el 27 por ciento de los encuestados piensa que la disminución de la recepción de sonidos se produce a partir de los 40 años, mientras que el 31 por ciento considera que esto ocurre a los 50 años. Otro porcentaje notable, un 26 por ciento, piensa que la pérdida auditiva puede ocurrir a cualquier edad.

Respecto a los hábitos preventivos, el estudio muestra que hasta la mitad de los españoles coinciden en que las revisiones frecuentes de oídos, junto a los hábitos de vida saludables, evitarían la pérdida de audición una vez llegados a la tercera edad.

LOS RUIDOS FUERTES DURANTE AÑOS PERJUDICAN LA AUDICIÓN EN LA TERCERA EDAD

Dos de las causas que destacan en la pérdida de audición en la tercera edad son, por un lado, la exposición durante años a ruidos fuertes, y por otro, la presbiacusia, que se trata de una pérdida de audición parcial a medida que se envejece y que se empieza a notar a partir de los 50 años, agravándose a los 60. Esta degradación afecta más a unas personas que a otras y, según indican los expertos, puede ser hereditaria.

A pesar de que el 50 por ciento de los encuestados afirma que las personas de la tercera edad de su entorno tienen pérdida parcial de audición, no se hace nada por solucionarlo. Por todo ello, Oi2 recomienda realizar revisiones periódicas para evitar el envejecimiento de la salud auditiva, y así mejorar la calidad de vida de la población.

A día de hoy existen diversas soluciones para prevenir o mejorar la pérdida de audición como los audífonos, los accesorios auditivos o los protectores auditivos. Entre todas estas soluciones, los audífonos son la mejor opción, ya que son capaces de adaptarse a las necesidades de todas las personas. Sin embargo, a pesar de ser una gran ayuda, un 68 por ciento de la población afirma no usarlos.