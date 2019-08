5 de agosto de 2019

Un tratamiento experimental consigue retrasar la tembladera y prolongar la vida de ratones

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Científicos estadounidenses han desarrollado un tratamiento experimental que ha conseguido ralentizar en ratones de laboratorio la progresión de la tembladera, conocida también como 'scrapie', una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central causada por priones, y han prolongado enormemente la vida de los roedores.

Las enfermedades priónicas ocurren cuando las moléculas de la proteína priónica, normalmente inofensivas, se acumulan en grupos y filamentos en el cuerpo, incluyendo el cerebro. Se cree que las enfermedades son siempre mortales. La tembladera, que afecta a ovejas y cabras y puede adaptarse a los roedores, está estrechamente relacionada con enfermedades priónicas humanas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que actualmente es intratable. Por lo tanto, este es un modelo experimental valioso para el desarrollo de terapias de la enfermedad priónica humana.

En este estudio, publicado en la revista 'JCI Insight', científicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos inyectaron oligonucleótidos antisentido (ASO) en el líquido cefalorraquídeo de ratones que ya estaban infectados con la tembladera o que tenían problemas con las proteínas de la tembladera a las pocas semanas de la inyección.

La compañía Ionis Pharmaceuticals diseñó específicamente ASO1 y ASO2 para reducir el suministro de proteína priónica normal de los roedores. Se realizaron estudios con roedores usando diferentes dosis de ASO1 y ASO2. Los científicos inyectaron ASO1 o ASO2 en ratones 14 días antes de infectarlos con tembladera, y luego siete o 15 semanas después de la infección.

Los ratones tratados con ASO1 no mostraron signos clínicos de la enfermedad durante una mediana de 250 días, o un 82 por ciento más que los ratones no tratados (137 días), y vivieron un 81 por ciento más que los ratones no tratados (259 días frente a 143 días). Los ratones tratados con ASO2 no mostraron signos clínicos de la enfermedad durante una mediana de 272 días, o un 99 por ciento más que los ratones no tratados (137 días), y vivieron un 98 por ciento más que los ratones no tratados (283 días frente a 143 días).

En otro experimento, los ratones recibieron ASO1 o ASO2 dos semanas antes de la infección con tembladera y luego siete semanas después de la infección. Ambos ASO retrasaron la pérdida de peso de los roedores. Los ratones tratados con ASO1 y ASO2 vivieron más tiempo que los ratones no tratados, en un 61 por ciento (274 días frente a 170) y 76 por ciento (300 días frente a 170), respectivamente.

Los investigadores también probaron los ASO contra la enfermedad priónica establecida, tratando a ratones 17 semanas después de haber sido infectados con tembladera, cerca del inicio de los signos clínicos. Los ratones tratados con ASO1 no mostraron signos de enfermedad clínica durante una mediana de 189 días, un 33 por ciento más que los ratones no tratados (142 días). También mostraron una progresión más lenta de la enfermedad y vivieron un 55 por ciento más que los ratones no tratados (244 días frente a 157 días). El ASO2 no tuvo ningún efecto beneficioso.