2 de octubre de 2019

Investigadores demuestran por qué muchos analgésicos son ineficaces en pancreatitis crónica

3d rendered illustration of the male pancreas GETTY/GOA_NOVI - ARCHIVO

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania) ha descubierto por primera vez por qué muchos analgésicos son ineficaces en pacientes que sufren pancreatitis crónica. Según sus hallazgos, publicados en la revista 'EBioMedicine', este mecanismo de resistencia está causado por una neuroenzima presente en los nervios del órgano en altas concentracones.

En muchos casos, solo los analgésicos potentes como los opiáceos pueden aliviar el sufrimiento de los afectados. Pero estos medicamentos tienen efectos secundarios graves, incluyendo dependencia, fatiga y estreñimiento. Por esta razón, varios grupos de científicos han estado buscando durante mucho tiempo mejores terapias de dolor para los pacientes pancreáticos.

En su trabajo, estos investigadores alemanes querían averiguar por qué el tratamiento del dolor es tan difícil y a menudo ineficaz en las enfermedades del páncreas. Examinaron muestras de tejido pancreático de 42 pacientes de ambos sexos con pancreatitis crónica o cáncer de páncreas (carcinoma pancreático).

Las muestras fueron tomadas de la región de la cabeza del órgano. En esta área, la densidad nerviosa es particularmente alta y, por lo tanto, la cabeza pancreática a menudo se extirpa quirúrgicamente por razones terapéuticas. Las donaciones de tejido de sujetos sanos sirvieron como control en el nuevo estudio. Los científicos determinaron los niveles de los neurotransmisores y neuroenzimas más importantes presentes en los nervios del páncreas para la comunicación y transmisión de señales.

De acuerdo con sus averiguaciones, una enzima específica se incrementó enormemente en los nervios de las muestras de tejido pancreático de los pacientes que fueron examinadas: la óxido nítrico sintetasa neuronal (nNOS). Esta enzima es responsable de la síntesis del mensajero NO, que desempeña un papel en el desarrollo del dolor, entre otras cosas. En particular, NO conduce a la hiperactivación neuronal al unirse a los receptores en la superficie neuronal.

Cuando los científicos añadieron extractos de las muestras del paciente a los cultivos de células nerviosas, la cantidad de la enzima nNOS aumentó en las células nerviosas cultivadas. En un modelo de ratón para las enfermedades pancreáticas, utilizaron un inhibidor específico que bloquea el nNOS. Esta sustancia ya está aprobada como medicamento experimental, pero todavía no se puede utilizar en humanos.

El equipo encontró que los ratones que recibieron el medicamento eran mucho menos sensibles al tacto en el área abdominal afectada que los animales de control. Esto sirve como indicador de la percepción del dolor. Los investigadores planean ahora probar el nuevo fármaco en estudios preclínicos preliminares y, más tarde, también en estudios clínicos con la esperanza de utilizarlo quizás en el futuro como tratamiento alternativo del dolor para pacientes pancreáticos.