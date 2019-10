Un fármaco ampliamente utilizado podría reducir las muertes en pacientes con lesiones cerebrales traumáticas

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ácido tranexámico (TXA), un medicamento ampliamente utilizado que ayuda a prevenir el sangrado en el cerebro al inhibir la descomposición del coágulo sanguíneo, podría ayudar a reducir en un 20 por ciento las muertes en pacientes con lesiones cerebrales traumáticas, según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) y que ha sido publicado en la revista 'The Lancet'.

En el trabajo se han analizado a más de 12.000 pacientes con lesiones en la cabeza que recibieron ácido tranexámico intravenoso o un placebo, comprobando que la administración de TXA dentro de las tres horas posteriores a la lesión redujo el número de muertes.

No obstante, este efecto fue mayor en pacientes con lesión cerebral traumática leve y moderada (reducción del 20% en las muertes), si bien no se observó un beneficio claro en los pacientes con lesiones más graves. Además, el ensayo no encontró evidencia de efectos adversos y no hubo un aumento en la discapacidad en los sobrevivientes cuando se usó el medicamento.

El sangrado dentro o alrededor del cerebro debido al desgarro de los vasos sanguíneos es una complicación común de la lesión cerebral traumática y puede provocar compresión cerebral y la muerte. Aunque es poco probable que los pacientes con lesiones muy graves en la cabeza se beneficien del tratamiento con ácido tranexámico, el estudio encontró un beneficio sustancial en pacientes con lesiones menos graves.

"Ya sabemos que la administración rápida de ácido tranexámico puede salvar vidas en pacientes con hemorragias en el pecho o el abdomen que amenazan la vida como así lo vemos a menudo en víctimas de accidentes de tráfico, tiroteos o apuñalamientos. Este nuevo resultado enormemente emocionante muestra que el tratamiento temprano con TXA también reduce las muertes por lesiones en la cabeza. Es un avance importante y el primer fármaco neuroprotector para pacientes con lesiones en la cabeza", han dicho los expertos.

El estudio sigue una investigación previa exitosa que involucró a 20,000 pacientes con trauma, que mostró que TXA redujo las muertes debido a sangrado fuera del cráneo en casi un tercio si se administraba dentro de las tres horas. Con base en los resultados de los ensayos, el ácido tranexámico se incluyó en las pautas para la atención prehospitalaria de pacientes con traumatismos. Sin embargo, los pacientes con lesión cerebral traumática aislada fueron específicamente excluidos.