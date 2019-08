12 de agosto de 2019

Un enfoque externo de los esfuerzos mejora el rendimiento del entrenamiento

Un estudio desarrollado por David Neumann, profesor de la Universidad Griffith (Australia), ha concluido que un enfoque externo centrado en el movimiento de la carga, y no en los propios músculos, ayuda a maximizar el rendimiento del entrenamiento de levantamiento de pesas en los atletas y los resultados de la competición.

Así, la investigación, publicada en 'Frontiers in Sports and Active Living', ha puesto de relieve que centrar la atención en un músculo en particular durante el entrenamiento promueve su desarrollado y crecimiento, sin embargo, esto no sirve para aumentar el rendimiento muscular.

En este sentido, los expertos han hecho hincapié en la conexión entre la mente y el cuerpo centrada en los efectos externos de sus esfuerzos para gastar más energía levantando el mismo peso. Esto ocurre porque el enfoque externo "permite que los procesos de control automático funcionen, eliminando las demandas atencionales y la ineficiencia mecánica del control muscular consciente".

Durante el entrenamiento Neumann ha recomendado establecer un enfoque externo en el movimiento de la carga acompañado de actividades como escuchar música, con el objetivo de promover la adherencia al ejercicio en aquellos que son menos activos.

Asimismo, ha puesto de relieve la exploración de otras maneras de maximizar los efectos beneficiosos de un enfoque externo, como por ejemplo a través de la realidad virtual.

A pesar estas conclusiones, la actividad centrada en un enfoque de los músculos involucrados en el levantamiento de peso ayudará a aumentar la activación de las fibras, útil para la hipertrofia, y la conciencia de la forma en los principiantes, que todavía no han aprendido el modo de elevación correcto.