16 de agosto de 2019

Una técnica permite diagnosticar el cáncer a través de una muestra de sangre

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores del Fujian Institute of Research on the Structure of Matter (FJIRSM) de China ha desarrollado un método ultrasensible que permite detectar células tumorales a partir de muestras de sangre, lo que supone un avance frente a las técnicas convencionales, en las que una muestra de 10 millones de células sanguíneas solo contiene aproximadamente una célula tumoral.

En el desarrollo del estudio, publicado en la revista 'Angewandte Chemie', han participado la Academia China de Ciencias, la Universidad de Agricultura y Silvicultura de Fujian y el Fujian Cancer Hospital. Así, han conseguido desarrollar esta técnica, que se basa en una fotoluminiscencia realizada mediante nanopartículas fluorescentes desarrolladas por un complejo del lantanoide 'europium'.

En primer lugar, el equipo produjo anticuerpos contra la molécula de adhesión de células epiteliales (EpCAM), una glicoproteína que está presente en las superficies de las células tumorales y que actúa como un marcador de diagnóstico para el cáncer.

Estos anticuerpos fueron aplicados como recubrimiento sobre las nanopartículas con 'europium', lo que hizo que estas se unieran a las células tumorales. Después, estas se disolvieron, liberando iones de 'europium', que fueron bloqueados dando lugar a una amplificación de la fluorescencia.

Una de las ventajas con las que cuenta esta técnica se basa en que estos iones son fluoróforos de larga duración, por lo que pueden seguir iluminando tiempo después de la llegada de un rayo de luz, lo que supone un avance respecto a las técnicas habituales.

En estas la autoflorescencia de los componentes celulares solo continúan durante varios nanosegundos, lo que aumenta la sensibilidad de las mediciones permitiendo que los investigadores solo sean capaces de detectar una célula tumoral por cada microplaca, ha explicado el doctor Zhuo Chen, profesor en FJIRSM y autor del estudio.

Según han concluido los investigadores, la técnica ha conseguido registrar hasta 10 células por mililitro de sangre y ha diagnosticado de cáncer a 14 de cada 15 pacientes. Además, el número de células tumorales encontradas en las muestras mostraba una amplia correlación con la etapa del cáncer en la que se encontraba cada paciente.