Los riñones infectados con hepatitis C funcionan tan bien como los órganos no infectados después del trasplante

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los riñones de donantes infectados con el virus de la hepatitis C (VHC) funcionan tan bien como los riñones no infectados durante el primer año después del trasplante, según un nuevo estudio de Penn Medicine, de la Universidad de Pnesilvania (Estados Unidos).

El análisis de los receptores de trasplante de riñón en los Estados Unidos, publicado en el 'Journal of the American Society of Nephrology', también revela un aumento triple en el número de centros de trasplante que usan riñones infectados con VHC y un cambio importante en la forma en que se asignan los órganos.

Antes de septiembre de 2018, la mayoría de los órganos infectados con VHC fueron trasplantados en pacientes que ya tenían infección por VHC. Desde entonces, sin embargo, casi el 75 por ciento de los pacientes que fueron trasplantados con riñones infectados con VHC aún no tenían el virus.

Los investigadores informaron resultados similares a un año para ambos grupos de pacientes. A pesar del uso cada vez mayor de órganos infectados con el VHC y los resultados prometedores, la Calculadora del Índice de perfil de donantes de riñón (KDPI), que combina una variedad de factores de donantes para resumir la probabilidad de insuficiencia orgánica después del trasplante de donante fallecido, todavía asigna puntajes de riesgo mucho peores a los órganos de donantes con VHC positivo.

"Estos sorprendentes resultados proporcionan evidencia adicional de que el KDPI no evalúa con precisión la calidad de los riñones de los donantes positivos para el VHC --explica el autor correspondiente del estudio, Peter Reese, MD, MSCE, profesor asociado de Medicina y Epidemiología--. Reescalar el índice para reflejar estos resultados positivos podría llevar a los médicos a ofrecer estos riñones a pacientes más jóvenes con mayor esperanza de vida, cuando sea clínicamente apropiado, y podría ayudar a ampliar el acceso de los casi 100.000 estadounidenses que esperan un trasplante de riñón".

Durante décadas, la mayoría de los órganos infectados por el VHC en los Estados Unidos se descartaron en parte debido a la preocupación de que los órganos estuvieran asociados con tasas de supervivencia significativamente más bajas.

Sin embargo, en los últimos años, la aparición de nuevos tratamientos antivirales, junto con la creciente necesidad de trasplantes de riñón, impulsó el lanzamiento de nuevos estudios para evaluar la seguridad y la eficacia del trasplante de riñones infectados con VHC en pacientes en la lista de espera que no tenían virus.

Los estudios, que incluyen un ensayo clínico pionero lanzado por Penn Medicine en 2016, revelaron que el uso de riñones infectados con VHC, cuando se sigue con una terapia antiviral, puede conducir a resultados de trasplante muy buenos para los pacientes.

Sin embargo, quedaban dudas sobre si los órganos infectados con el VHC funcionarían de manera comparable a los riñones no infectados similares, particularmente en pacientes que no tenían el virus, y si los resultados prometedores de los estudios de centro único se confirmarían en un estudio más amplio a nivel nacional.

Un equipo de investigadores, dirigido por Reese y Vishnu Potluri, instructor de Nefrología en Penn, analizó los datos del registro nacional de trasplantes para examinar el uso de riñones infectados con VHC entre abril de 2015 y marzo de 2019.

Para medir qué el rendimiento de estos riñones en comparación con los no infectados, los investigadores diseñaron conjuntos pareados muy similares, en los que los donantes tenían cualidades casi idénticas, incluida la edad, el peso y los antecedentes de presión arterial alta, a excepción del estado del VHC.

Luego, los investigadores utilizaron una fórmula matemática ampliamente utilizada, llamada ecuación de colaboración de epidemiología de la enfermedad renal crónica, para estimar la tasa de filtración glomerular de cada receptor (TFGe), una medida que determina qué tan bien se filtra la sangre por los riñones.

Cuanto más bajo es el número de TFG, peor es la función renal. Por ejemplo, tener un FG por debajo de 60 es anormal. En su análisis, los investigadores encontraron que los receptores que recibieron riñones infectados con VHC tenían un eGFR de 66,3 en la marca de un año. Los pacientes que recibieron riñones no infectados tuvieron un eGFR de 67,1.

Además de encontrar que los riñones infectados con VHC funcionaban de manera similar a los riñones no infectados, el equipo descubrió que los centros de trasplante y los pacientes estaban cada vez más dispuestos a aceptar los órganos. Por ejemplo, el número de centros de trasplante que utilizan riñones infectados con VHC aumentó de 11 en 2015 a 39 centros durante los primeros tres meses de 2019.

A pesar de la mayor aceptación y uso de estos riñones, los investigadores encontraron que casi el 40 por ciento de los infectados con VHC Los riñones donados entre enero de 2018 y marzo de 2019 fueron descartados.

"Si bien la tasa de descarte de estos órganos ha disminuido en los últimos años, nuestros hallazgos sugieren que todavía hay una oportunidad sustancial de expandir el uso de órganos infectados por el VHC --apunta Potluri, autor principal del estudio--. Nuestros resultados sugieren que deberíamos dar prioridad a maximizar el uso de órganos infectados por el VHC de buena calidad".