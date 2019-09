9 de septiembre de 2019

Recomiendan medir la presión arterial en la aorta a personas con hipertensión resistente

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una medición de la presión arterial central en personas con hipertensión difícil de tratar podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca mejor que las lecturas tradicionales del brazalete para algunos pacientes, según una investigación preliminar presentada en Sesiones científicas de hipertensión 2019 de la American Heart Association.

La presión sanguínea central, también llamada amplificación de la presión sanguínea, se mide en la aorta, la arteria más cercana al corazón.

Los investigadores encontraron que esta medida puede reflejar con mayor precisión el riesgo de enfermedad cardíaca en personas con presión arterial alta resistente al tratamiento según los hallazgos de su estudio.

"Descubrimos que las mayores diferencias en la presión arterial entre el brazo y la aorta están asociadas con una mayor incidencia de enfermedades cardíacas en la población general", dice Badhma Valaiyapathi, autora principal del estudio y becaria postdoctoral en biología vascular en la hipertensión en la Clínica de la Universidad de Alabama en Birmingham.

"Observamos específicamente a personas cuya presión arterial alta es resistente al tratamiento, lo que significa que las lecturas de presión arterial del brazo de los pacientes permanecen fuera de control a pesar de que el paciente toma medicamentos para la presión arterial alta", añade.

Los investigadores estudiaron pacientes adultos con presión arterial alta, incluidos algunos con presión arterial alta difícil de tratar. La presión arterial y la del pulso se midieron utilizando el brazalete tradicional del brazo, así como con el análisis de ondas de pulso, para medir la presión arterial central cuando el corazón está bombeando.

Según las mediciones, los pacientes se clasificaron en tres grupos: presión arterial controlada no resistente; presión arterial controlada y resistente; y presión arterial resistente no controlada. La amplificación de la presión arterial se calculó como la diferencia entre las dos medidas.

La mayor amplificación de la presión arterial se encontró en pacientes con presión arterial alta resistente no controlada. La amplificación de la presión arterial más baja se observó entre los pacientes que estaban en la categoría no resistente controlada, lo que explica por qué la gravedad del riesgo tiende a ser más alta entre algunos adultos que tienen presión arterial alta no controlada y son resistentes a ciertos medicamentos, según Valaiyapathi.

"Los hallazgos implican que la amplificación de la presión arterial y la presión del pulso sigue siendo alta en pacientes con hipertensión resistente, independientemente del control de la presión arterial --dice--. Esto significa que sus arterias son más rígidas que los pacientes con presión arterial controlada, y que tienen problemas en sus vasos que conducen a enfermedades cardíacas a pesar de que están tomando medicamentos y aunque su presión arterial está bajo control".

Valaiyapathi sugiere que los médicos deberían adaptar el tratamiento de la presión arterial para pacientes con hipertensión arterial resistente al tratamiento teniendo en cuenta la presión arterial central, la amplificación y reforzando la importancia de las modificaciones del estilo de vida para los pacientes, no solo medicamentos, para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.