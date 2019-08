5 de agosto de 2019

El preservativo, clave para evitar verrugas anogenitales

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La doctora Sandra Ortega, ginecóloga del Hospital Vithas Rey Don Jaime, ha advertido de que el uso del preservativo resulta "fundamental" para evitar las verrugas anogenitales, la virosis de transmisión sexual más frecuente que, además, se asocia a cambios en el estilo de vida sexual, ocasionando ansiedad y pérdida de la autoestima además de estrés e incertidumbre acerca del riesgo de cáncer.

Son lesiones papilomatosas agrupadas que afectan a todo el tracto genital inferior, de transmisión sexual y producidas por el virus del papiloma humano (VPH) tipo 6 y 11. En el caso de las verrugas anogenitales, la incidencia en mujeres entre 15 y 24 años ha descendido desde la introducción de la vacuna del papiloma, y normalmente el epitelio anal es más susceptible a la infección que el epitelio vulvar. Son frecuentes en el varón entre los 25 y 29 años y en la mujer entre 20 y 24 años

"El lugar inicial de infección es la capa superficial del epitelio, dañada durante el acto sexual o por otras abrasiones dérmicas menores. Una vez que el VPH entra en la célula pueden ocurrir que sea una infección latente cuando el virus no se replica, es decir que el sistema inmune es capaz de controlar la replicación del HPV, no hay alteración celular por lo que el paciente está infectado, no enfermo, o puede ser que sea una infección productiva donde hay replicación viral. En este último caso, tras un plazo indeterminado, la respuesta inmune no puede controlar la replicaron del VPH, por lo que se producen cambios celulares que dan lugar la aparición de lesiones", detalla experta.

Por esta razón, la doctora Ortega recalca "la importancia del uso del preservativo, así como la vacuna tetravalente que ayuda a proteger el cuerpo contra la infección de cuatro tipos diferentes del virus del papiloma humano y que ha demostrado una alta eficacia preventiva primaria sobre las verrugas genitales". "Otra pauta es saber que tras las relaciones sexuales se debe lavar los genitales con agua y jabón y es muy importante que se siga fomentando desde las instituciones campañas de concienciación entre los jóvenes", añade.

Además de la presencia viral, indica que existen otros factores que favorecen la aparición de este tipo de patología vírica, como la promiscuidad sexual, malnutrición, tabaquismo, depresión del sistema inmunológico o inicio temprano de relaciones sexuales. "Aparecen en cualquier zona corporal que ha sido expuesta durante la relación sexual ya que se transmite a través del contacto sexual en forma directa "piel con piel"", comenta la especialista.