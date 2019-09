5 de septiembre de 2019

Personalizar el tratamiento de la obesidad es "esencial" para lograr "buenos resultados"

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personalizar el tratamiento de la obesidad es "esencial" para lograr "buenos resultados", según han asegurado diversos expertos reunidos en simposio 'The Right Procedure for the Right Patient at the Right Time', patrocinado por Johnson & Johnson Medical Devices Companies y celebrado en el marco del XXIV Congreso Mundial de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (IFSO) y del XXI Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas (SECO).

"No hablamos de enfermedades sino de enfermos, ya que en la obesidad no valen medidas generalistas que puedan ser consideradas iguales para todo el mundo. Cada paciente requiere de atención individualizada y multidisciplinar, no solo para identificar las alteraciones que sufre, sino también a la hora de diseñar una estrategia terapéutica adecuada", ha dicho el presidente del Congreso IFSO, Antonio Torres.

En este sentido, el doctor ha informado de que se está actualmente en un camino "muy bien orientado", si bien ha avisado de que todavía queda trabajo por hacer, ya que muchos países no cuentan con las infraestructuras y facilidades para conseguirlo.

Este tema es uno de los principales del encuentro, si bien también se van a celebrar sesiones que incluyen cirugía en directo, retransmitida desde el Hospital Clínico San Carlos; otra sesión que se centra en el papel de la mujer en la cirugía bariátrica y metabólica; e incluso, otra en la que participan los propios cirujanos que han sido sometidos a cirugía bariátrica y que van a aportar su visión de cómo la cirugía les ha cambiado la vida en este sentido.

Además, desde IFSO se va a poner en marcha un programa llamado 'Advance Training Centre' (ATC) para expandir estrategias de formación en cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica, robótica y endoscópica del sobrepeso y la obesidad. "Se va a empezar en Madrid y de ahí queremos que se extienda a todo el mundo bajo el paraguas de la Federación IFSO, que cuenta con más de 10.000 miembros a nivel mundial", ha zanjado Torres.