12 de agosto de 2019

Nuevo enfoque para diagnosticar el riesgo de cáncer cervical

El noventa y nueve por ciento de los cánceres de cérvix son causados por el virus del papiloma humano (VPH). Más de 200 VPH asociados con diversos grados de riesgo de cáncer complican el diagnóstico y el tratamiento. Un informe publicado en 'The Journal of Molecular Diagnostics', describe un nuevo enfoque de diagnóstico 'dos por uno' que no solo detecta el tipo de infección por VPH, sino que también indica marcadores precancerosos.

Esta prueba puede mejorar la capacidad de diagnosticar las formas más riesgosas de infección por VPH, proporcionar resultados rápidos a bajo costo y ayudar a evitar procedimientos de diagnóstico innecesarios.

"Hemos desarrollado 'HPV RNA-Seq', un nuevo procedimiento de diagnóstico molecular in vitro para la detección de infección por VPH de alto riesgo y la identificación de pacientes con lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado (HSIL), que es una etapa precancerosa del cuello uterino. Es una prueba única que combina las ventajas de los ensayos moleculares (tipificación de VPH) y la citología cervical (fenotipado celular)", explica el investigador principal Marc Eloit, del Laboratorio de Descubrimiento de Patógenos, Unidad de Biología de la Infección, Institut Pasteur, París, y la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort, Universidad Paris-Est, Maisons-Alfort, Francia.

La detección del cáncer de cuello uterino permite encontrar y tratar de lesiones precancerosas antes de que se desarrolle el cáncer. Actualmente, la detección se centra en la prueba de VPH o en la identificación de células cervicales anormales con citología. Sin embargo, las pruebas de diagnóstico molecular que detectan el ADN o ARN de los virus son deficientes para identificar cáncer o lesiones precancerosas.

El análisis de las células cervicales con la prueba de Papanicolaou, incluso cuando se combina con la detección molecular de VPH de alto riesgo, da como resultado un número significativo de colposcopias innecesarias, una prueba invasiva mediante la cual el médico verifica visualmente si hay lesiones cervicales.

En este estudio de prueba de concepto, se utilizó 'RNA-Seq de VPH' para analizar muestras de 55 pacientes, 28 con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (LSIL) y 27 pacientes con HSIL precanceroso.

'HPV RNA-Seq' pudo detectar y determinar el tipo de infección por VPH entre un panel de 16 VPH de alto riesgo con resultados comparables a un kit de diagnóstico molecular de ADN de VPH ampliamente utilizado y aprobado oficialmente. De hecho, el 'RNA-Seq del VPH' detectó dos pacientes más positivos para el VPH que la prueba de ADN y también identificó a más pacientes con múltiples infecciones por VPH.

Se encontró que la prueba tenía una sensibilidad (capacidad para detectar la presencia de un VPH) del 97.3 por ciento y un valor predictivo negativo (VPN, probabilidad de no tener VPH) del 93.8 por ciento. "La detección eficaz del cáncer de cuello uterino requiere una alta sensibilidad y VPN para la infección por VPH de alto riesgo, ya que las mujeres con una prueba de VPH negativa generalmente se vuelven a hacer una prueba después de varios años", señala el profesor Eloit.

La citología se usa como un método rápido para clasificar a los pacientes con VPH, mientras que la histología se considera el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, el análisis histológico es más invasivo y requiere más tiempo para producir resultados.

Para determinar si la nueva prueba tiene un lugar en el triaje del cáncer de cuello uterino, los investigadores también compararon la citología con el 'ARN-Seq del VPH' y encontraron marcadores de citología de alto grado, con resultados alentadores de diagnóstico del 'ARN-Seq del VPH' como prueba de clasificación.

También encontraron que el valor predictivo positivo (VPP, probabilidad de tener infección por VPH) de 'ARN-Seq de VPH' frente a histología siempre fue mayor que el VPP de citología frente a histología. "Esta observación constituye un argumento sólido a favor de un posible valor médico agregado del ARN-Seq del VPH en comparación con la citología", comenta el profesor Eloit.

En este sentido, sugiere que el uso de 'RNA-Seq de VPH en ciertos pacientes puede ayudar a eliminar colposcopias innecesarias. También prevé un momento en que la tecnología permitirá que se ejecuten muchas muestras simultáneamente, reduciendo el coste. La prueba también puede ser aplicable para otros cánceres asociados al VPH, como el cáncer anal y el cáncer de cabeza y cuello.

'HPV RNA-Seq' se basa en la combinación dual de PCR de transcripción inversa multiplexada (RT-PCR) y secuenciación de próxima generación (NGS). RT-PCR es una forma sensible de medir pequeñas cantidades de ARN, el material genético que refleja la actividad de los genes del VPH, y NGS hace posible caracterizar finamente la diversidad de las secuencias virales amplificadas. Esto permite la detección de hasta 16 VPH de alto riesgo o de alto riesgo en una muestra, así como la presencia de marcadores precancerosos.

"Nuestro enfoque sigue la tendencia actual de desarrollar paneles de amplicón NGS para diagnósticos moleculares, sin dejar de ser adaptables a los formatos de ensayos moleculares tradicionales. Esta flexibilidad puede hacer que HPV RNA-Seq sea una solución conveniente, robusta y asequible para muchos laboratorios", agregó el autor principal Philippe Pérot, del Laboratorio de Descubrimiento de Patógenos, Unidad de Biología de la Infección del Institut Pasteur, en París.