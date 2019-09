22 de agosto de 2019

Nueva terapia eficaz para pacientes con cáncer de la sangre sin opciones de tratamiento

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de Hospital Mount Sinai, en Nueva York (Estados Unidos), han encontrado un nuevo tipo de terapia que es efectiva para pacientes con un tipo particular de cáncer de médula ósea, que es resistente a varias terapias estándar, según los resultados de un ensayo clínico publicado en 'The New England Journal of Medicine'.

Este ensayo probó selinexor con dexametasona, una combinación que redujo significativamente el cáncer en más de una cuarta parte de los pacientes, incluidos dos que entraron en remisión completa. Las proteínas y los ARN mensajeros desempeñan una parte importante del crecimiento de las células cancerosas, y selinexor tiene un mecanismo sin precedentes que bloquea la exportación de proteínas y ARN mensajeros desde el núcleo de la célula cancerosa al citoplasma, causando la muerte de dicha célula. Esta terapia causó al menos una respuesta mínima en casi el 40 por ciento de los pacientes que tenían mieloma múltiple, un cáncer de un tipo de glóbulo blanco llamado célula plasmática.

"Este estudio demostró que un fármaco novedoso de primera clase con un nuevo mecanismo de acción puede matar las células cancerosas de un paciente --dice el autor principal del estudio, Sundar Jagannath, director del Programa de mieloma múltiple y profesor de medicina ( Hematología y Oncología Médica) en el Instituto de Cáncer Tisch en Mount Sinai--. Esto demostró que el medicamento funcionaba en pacientes que habían agotado todos los demás tratamientos y que, de lo contrario, habrían recibido atención de cuidados paliativos".

El ensayo clínico, llamado Estudio STORM Parte 2, estudió la respuesta de 122 pacientes que tomaban selinexor y dexametasona, ambos medicamentos orales, en ensayos en los Estados Unidos y Europa. Mount Sinai inscribió a una cuarta parte de los pacientes en el estudio internacional.

Los pacientes generalmente vieron una respuesta a los fármacos al mes o a los dos meses. Si bien no hubo toxicidad en los órganos, los efectos secundarios incluyeron recuento sanguíneo bajo sin sangrado, náuseas, vómitos, falta de apetito o fatiga.

"Este estudio es significativo para pacientes con mieloma múltiple que no han tenido éxito con otras terapias múltiple --asegura el autor principal del estudio, el doctor Ajai Chari, director de Investigación Clínica en el Programa de Mieloma Múltiple en el Instituto de Cáncer Tisch en Mount Sinai--. Un número creciente de pacientes tiene resistencia a los medicamentos estándar utilizados en el tratamiento del mieloma múltiple, y la supervivencia general en estos pacientes es corta, a veces menos de tres meses".

Selinexor fue aprobado por la FDA para pacientes resistentes a múltiples terapias a principios de julio. Este estudio fue financiado por Karyopharm, el fabricante del fármaco, que también se está investigando en el mieloma múltiple en combinación con otros medicamentos aprobados para el mismo, así como en otros tumores malignos como el linfoma y el cáncer de ovario.

Este estudio es un hito importante en la investigación del mieloma para el equipo del Instituto de Cáncer Tisch en Mount Sinai, que recientemente lanzó un nuevo Centro de Excelencia para el mieloma múltiple. El nuevo Centro reúne a médicos reconocidos internacionalmente para brindar atención integral y compasiva a pacientes con mieloma múltiple y enfermedades relacionadas y para avanzar en investigaciones innovadoras y tratamientos personalizados que conducen a curas. El doctor Jagannath es director del centro que trata a la mayor cantidad de pacientes con mieloma en el país.

"El Centro de Excelencia para el mieloma múltiple es parte del Instituto de Cáncer Tisch y utiliza los enfoques de diagnóstico y tratamiento más avanzados dentro de las instalaciones de vanguardia de un centro de cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer --dice el doctor Ramon Parsons, Director del Instituto de Cáncer Tisch, Presidente de Ciencias Oncológicas, y Profesor Ward-Coleman en Investigación del Cáncer de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai--. Los equipos de atención coordinada incluyen expertos del Programa de trasplante de médula ósea, patología, radiología, inmunología, genómica, enfermedades infecciosas, cirugía ortopédica, cardiología y nefrología, y los pacientes tendrán un amplio acceso a servicios integrales de apoyo, incluidos trabajadores sociales, asesores financieros y religiosos".