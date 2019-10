9 de octubre de 2019

La normalización, la mejor forma de luchar contra el estigma de la enfermedad mental

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Fernando Gonçalves, ha asegurado que la mejor forma de luchar contra el estigma y el tabú que aún representa la enfermedad mental es mediante la normalización y el conocimiento.

"Es decir, con la aceptación de que es una patología más de las muchas que sufre, o puede sufrir, cualquier ser humano a lo largo de su existencia, al igual que cualquier otro tipo de enfermedad", ha comentado Gonçalves con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este jueves para reivindicar la plena aceptación social de las enfermedades mentales.

El experto insiste en que hay que evitar "que conlleven estigmatización o demérito alguno para el desarrollo del sujeto que la padece en la sociedad en que desenvuelve su vida cotidiana". Para ello, según el doctor, puede ayudar un cierto grado de "externalización" de la propia patología cuando de ella se habla.

"Por ejemplo, un paciente puede 'tener' una hipertensión arterial y, sin embargo, cuando hablamos de enfermedad mental solemos decir que 'es' y no que 'tiene'. En este sentido, debemos decir que un paciente tiene una depresión, y no que es un depresivo; tiene una esquizofrenia, y no que es un esquizofrénico", ha comentado.

Por otra parte, para abordar la enfermedad mental desde la Atencion Primaria considera "prioritario" dotar a los médicos del tiempo necesario y suficiente de consulta con cada paciente, para que puedan llevar a cabo su labor "con profesionalidad, sin el agobio siempre presente de sus prisas, por la masificación de las consultas". "Hay suficientes medios para el diagnóstico y el tratamiento desde el primer nivel, si exceptuamos el tema del tiempo escaso que se puede dedicar a cada paciente", ha lamentado.

En el Día Mundial de la Salud Mental, el experto también ha reivindicado que cualquier familia en la que uno de sus miembros padezca una enfermedad mental,"sea informada seriamente de ella para así adquirir el conocimiento suficiente de sus necesidades y sus riesgos, dependiendo de la patología de la que se trate". "Y, sobre todo, tener conocimiento con absoluta claridad de dónde, cómo y cuándo solicitar ayuda", ha añadido.