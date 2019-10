1 de octubre de 2019

La mitad de los pacientes que se someten a una ostomía no tienen el marcaje bien hecho

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 45 por ciento de los pacientes que se someten a una cirugía para colocar una bolsa de ostomía no tienen bien hecho el marcaje en su abdomen, según ha puesto de manifiesto el estudio 'Usos y actitudes de los pacientes ostomizados', realizado con la colaboración del Consejo General de Enfermería y Coloplast, y en el que se han analizado a 871 pacientes ostomizados de 148 centros sanitarios de toda España.

La ostomía es un tipo de cirugía que se practica a los pacientes que padecen cáncer (de recto, colorrectal, ano, vejiga o colon), así como otras patologías graves como, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales. Como consecuencia de esta intervención quirúrgica, el paciente debe llevar, de forma temporal o permanentemente, una bolsa donde van a parar los derechos orgánicos.

La importancia de un buen marcaje y, por ende, de una buena colocación se deriva en que cuando el estoma está situado en un lugar incorrecto se producen lesiones dérmicas y fugas, lo que impacta de manera muy severa en la calidad de vida de los pacientes.

En este sentido, tal y como ha informado la enfermera estomaterapeuta y autora del estudio, Isabel Jiménez, el trabajo ha puesto de manifiesto que la mitad de las personas que tienen un estoma sufre fugas y, de ellos, el 30 por ciento de forma frecuente.

LA MITAD CREE QUE HA PERDIDO SU ATRACTIVO SEXUAL

Al mismo tiempo, el 49 por ciento de los portadores de una bolsa de ostomía cree que ha perdido el atractivo sexual, el 43 por ciento duerme mal por la noche y tiene que cambiar su dieta, y el 30 por ciento aseguran tener problemas en el trabajo, a la hora de realizar sus hobbies o para practicar deporte. Unos problemas que sufren especialmente las mujeres.

"Un paciente con menos fugas tiene una mejor calidad de vida y de eso depende haber tenido un bien marcaje y que el estoma esté bien construido", ha aseverado Jiménez, quien ha destacado la importancia de la presencia de las enfermeras estomaterapeutas en los centros sanitarios y de que los cirujanos tengan una mayor concienciación sobre la importancia que tiene colocar bien un estoma.

Del mismo modo se ha pronunciado la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández, quien ha asegurado que la existencia de una enfermera estomaterapeuta marca la "diferencia" entre tener una vida normal o sufrir un "verdadero drama". "No es aceptable que tantos miles de personas no disfruten de la más elemental calidad de vida tras someterse a esta cirugía por el hecho de no poder acceder a los cuidados de una enfermera estomaterapeuta, ni que existan comunidades donde estos profesionales no están al alcance de la mayor parte de los afectados", ha dicho.

Precisamente, de las desigualdades en la atención a estos pacientes entre comunidades autónomas ha hablado el vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, José Luis Cobos, y uno de los autores del 'Libro Blanco de la Ostomía en España', en el que se evidenció que las comunidades con mejor cobertura de la atención al paciente ostomizado son Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y Cantabria, mientras que las peores son Canarias, Baleares, La Rioja, Aragón y Navarra.

La importancia de contar con una enfermera especializada la han recalcado también Teresa Martín y Joaquín Saldaña, quienes han asegurado que gracias a su ayuda, y a que les pusieron un buen marcaje, pueden hacer una vida "totalmente normal". Asimismo, Saldaña ha protagonizado un vídeo dirigido por el actor Raúl Peña, y producido por Coloplast, en el que muestra su día a día. "Me apunto a pasar otros 22 años en la misma situación en la que estoy. Soy afortunado porque gracias a la bolsa sigo vivo y espero poder hacerlo muchos años más", ha zanjado.