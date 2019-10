1 de octubre de 2019

Médicos y enfermeros de cuidados paliativos piden que los ciudadanos "exijan" atención de calidad al final de la vida

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación de Enfermería de Cuidados Paliativos (AECPAL) han puesto en marcha una campaña que, bajo el lema 'Mi Cuidado, Mi Derecho', tiene como objetivo que los ciudadanos "asuman el protagonismo" de reclamar unos cuidados paliativos de calidad dentro de la cobertura sanitaria universal.

"Se trata de que todos (pacientes, familiares, profesionales, voluntarios y ciudadanos en general) hagamos oír nuestra voz y pidamos a los responsables políticos que prioricen las políticas y los servicios de cuidados paliativos. Cada uno de nosotros podemos influir en nuestros gestores para que escuchen a las personas que precisan cuidados paliativos y garanticen una atención multidisciplinar y de calidad bajo la cobertura universal de salud", ha asegurado la vocal de Comunicación de SECPAL y coordinadora de la campaña, Marisa de la Rica.

Con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebrará el próximo 12 de octubre, la sociedad científica insta a los ciudadanos a exigir a los gobiernos que el sistema público de salud atienda sus necesidades en caso de enfermedad avanzada o al final de la vida.

"En España, todavía estamos muy lejos de conseguir que las personas con enfermedad avanzada o al final de la vida reciban la atención que necesitan, y que va más allá del control de los síntomas de la enfermedad, ya que debe incluir el apoyo psicosocial y espiritual", ha lamentado el presidente de SECPAL, Rafael Mota.

Para el representante de SECPAL, aún quedan por resolver "dos cuestiones graves" respecto al acceso a los cuidados paliativos; por un lado, la cobertura, ya que "no existen recursos específicos suficientes para atender toda la demanda"; y "la falta de equidad". "Se supone que la Sanidad es universal en nuestro país, pero la realidad es que recibir una atención paliativa y de calidad en España depende mucho del lugar donde uno viva, lo que determina la existencia o no de equipos domiciliarios, unidades hospitalarias especializadas, etc", ha criticado.

El especialista alude también a la importancia de que la población destierre la idea de que los cuidados paliativos se limitan "a los días o semanas" previas a la muerte. "Nos estamos encontrando a personas con enfermedades asociadas a un pronóstico de vida limitado que por esta creencia están teniendo muchas dificultades para ver atendidas sus necesidades psicológicas, de adaptación a la enfermedad, de control de síntomas", ha expuesto.

Hasta el 11 de octubre, SECPAL y AECPAL difundirán a través de sus redes sociales un derecho cada día, animando a los ciudadanos a que descarguen y compartan los carteles con los hashtags '#micuidadomiderecho', '#mycaremyright' y '#whpcd19', junto con el de '#PaliativosVisibles', eslogan del Plan de Sensibilización que desarrollan estas sociedades científicas.