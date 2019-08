29 de julio de 2019

Identifican una posible clave para detener el crecimiento del cáncer de próstata

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia (Estados Unidos) han identificado una posible clave, que han apodado 'HULLK', para controlar el crecimiento y la progresión del cáncer de próstata, el segundo más común en hombres.

"Hemos descubierto un nuevo ARN no codificante que puede ser la causa del cáncer de próstata. Este descubrimiento podría conducir a nuevos biomarcadores de cáncer de próstata y a terapias más efectivas para el cáncer de próstata avanzado", asegura Dan Gioeli, el investigador principal del trabajo, que se ha publicado en la revista 'Molecular Cancer'.

'HULLK' es una forma de ARN que proporciona el plano o código para producir proteínas. Pero es un ARN no codificador, lo que significa que no está involucrado en la codificación de una proteína. En cambio, los ARN no codificantes juegan un papel importante en la regulación de los procesos biológicos dentro de nuestras células. Para ser más específico, los investigadores apuntan que parece que 'HULLK' controla el crecimiento de las células cancerosas de la próstata.

Los investigadores encontraron que hay más 'HULLK' en las muestras de tumores de pacientes con cáncer de próstata avanzado. También encontraron que reducir su nivel en las células de cáncer de próstata cultivadas retrasa el crecimiento de las células tumorales. "Son estos datos los que ilustran el potencial de 'HULLK' para funcionar como biomarcador y/o diana terapéutica", detalla Gioeli.

La producción de 'HULLK' está regulada por las hormonas sexuales masculinas conocidas como andrógenos. Los investigadores hallaron que las células que sobreproducen 'HULLK', las asociadas con los casos más agresivos de cáncer de próstata, eran en realidad hipersensibles a los andrógenos.

El cáncer de próstata en su etapa inicial ha sido tratado durante mucho tiempo con terapia de privación de andrógenos, donde el nivel de andrógenos se reduce terapéuticamente. Sin embargo, este tipo de terapia tiene muchos efectos secundarios que algunos hombres no quieren experimentar.

Este descubrimiento identifica a 'HULLK' como un objetivo potencial para desarrollar nuevos y mejores tratamientos que puedan evitar estos efectos secundarios. Además, los hallazgos podrían permitir a los investigadores desarrollar pruebas de sangre u orina para determinar qué tan agresivo es el cáncer de próstata de un paciente antes del tratamiento. "Todavía queda mucha investigación por hacer sobre cómo funciona 'HULLK' para realizar el potencial de este descubrimiento en la clínica", puntualiza Gioeli.