27 de julio de 2019

La estimulación auditiva puede ayudar a controlar los síntomas del Parkinson

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación dirigida por la Universidad de Kent (Reino Unido) ha demostrado que la estimulación suave y controlada del canal auditivo puede ayudar a reducir los síntomas de la enfermedad de Parkinson, según publica sus autores en la revista 'Parkinsonism and Related Disorders'.

Concretamente, el estudio aleatorizado y controlado ha mostrado que la estimulación dos veces al día durante dos meses se asoció con una reducción significativa de las características motoras y no motoras de la enfermedad de Parkinson.

Los participantes reportaron mayor movimiento y movilidad, y también mostraron mejoras en la toma de decisiones, la atención, la memoria, el estado de ánimo y el sueño. Los participantes también dijeron que al final del estudio les resultó más fácil realizar las actividades cotidianas por sí mismos.

La mayoría de los beneficios terapéuticos fueron mayores cinco semanas después del final del tratamiento, lo que sugiere que el tratamiento puede tener efectos duraderos.

La terapia de estimulación se realizó en el hogar con un auricular portátil producido exclusivamente para investigaciones clínicas por 'Scion Neurostim', una compañía de dispositivos con sede en los Estados Unidos. Los participantes continuaron tomando su terapia regular de reemplazo de dopamina mientras usaban el dispositivo "fácil de usar".

El estudio, dirigido por el profesor David Wilkinson en la Escuela de Psicología de Kent, se realizó en 46 individuos con enfermedad de Parkinson. "Esta investigación plantea la posibilidad intrigante de que algunos aspectos de la enfermedad de Parkinson pueden manejarse mejor si las farmacoterapias tradicionales se combinan con una estimulación suave y no invasiva de los órganos del equilibrio", señala el profesor Wilkinson.

Por su parte, la doctora Beckie Port, directora de Investigación de Parkinson en el Reino Unido, añade que "los resultados de este estudio a pequeña escala son muy emocionantes. Si bien se necesita más investigación para comprender mejor cómo funciona este tipo de estimulación no invasiva para el nervio en el oído, es muy prometedora para aliviar los síntomas molestos que muchos con la experiencia de Parkinson".

Igualmente, el profesor Ray Chaudhuri, director del Centro de Excelencia de la Fundación Nacional Parkinson en el King's College Hospital, apunta que "los resultados son muy alentadores. Lograr una eficacia generalizada y beneficios duraderos en los aspectos motores y específicamente no motores de la enfermedad de Parkinson sería bastante novedoso y las mejoras en los síntomas no motores serían especialmente notables. Esos síntomas a menudo no se tratan o reciben un tratamiento deficiente y tienen un impacto especialmente perjudicial en la calidad de vida, y su tratamiento es una necesidad clave no satisfecha --añade--. Estoy intrigado y quiero ver dónde podría ir esta tecnología de dispositivo".

Los resultados se basan en otro trabajo realizado por el grupo de investigación del profesor Wilkinson en la Escuela de Psicología de Kent, que ha demostrado que la estimulación suave del oído interno también puede mejorar los síntomas neurológicos asociados con el accidente cerebrovascular y la lesión cerebral traumática.