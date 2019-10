Desarrollan dos modelos de carcinoma neuroendocrino de célula grande y microcítico de pulmón

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) ha desarrollado dos modelos de carcinoma neuroendocrino de célula grande y microcítico de pulmón, dos tipos de cáncer de pulmón de mal pronóstico y pocas opciones terapéuticas.

Los estudios, que han sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Scienes', describen nuevos modelos múridos de carcinomas de pulmón neuroendocrino de alto grado generados por la desactivación de cuatro supresores tumorales (Rb1, Rbl1, Pten y Trp53) en distintas condiciones experimentales.

Por un lado, se observa la pérdida de estos genes en una amplia variedad de células epiteliales pulmonares conduce a la aparición de carcinoma neuroendocrino de célula grande, LCNEC; y, por otra parte, en su eliminación exclusivamente en una población muy concreta de células basales en la zona bronqueo-traqueal conduce a la aparición de carcinoma microcítico, lo que ha permitido identificar una célula de origen para este tipo de tumor.

Esta es la primera vez que se describe un modelo de LCNEC. Los análisis anatomopatológicos, inmunohistoquímicos, moleculares, genómicos y transcriptómicos de ambos modelos revelaron fuertes similitudes con sus homólogos humanos. Además, un método de imagen molecular desarrollado en la Unidad de Aplicaciones Biomédicas y Farmacocinética basado en el uso de 68Ga-DOTATOC en microPET/CT, proporciona una herramienta para la detección y el seguimiento de la progresión del cáncer.

"Estos datos ofrecen una nueva visión en la biología de ambos tipos de tumores, proporcionando un marco adecuado de excepcional utilidad para el desarrollo y ensayo de nuevos compuestos e investigaciones preclínicas así como de sistemas de detección precoz de la enfermedad", señalan los investigadores del estudio, cuyo proceso de revisión por pares del artículo ha actuado como editor Harold Varmus, premio Nobel de Medicina y Fisiología 1989.

Las investigaciones han sido realizadas por miembros del CIEMAT pertenecientes a las Unidades de Oncología Molecular y aplicaciones Biomédicas y Farmacocinética, y del departamento de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre, coordinados por Mirentxu Santos, investigadora del CIEMAT y del CIBERONC (perteneciente al grupo liderado por Jesús M. Paramio) y el IIS del Hospital 12 de Octubre (IIS-H12O).

Los tumores de pulmón neuroendocrinos de alto grado (carcinoma neuroendocrino de célula grande, LCNEC y carcinoma microcítico o de células pequeñas, SCLC, por sus siglas en inglés) se encuentran entre las afecciones de cáncer de pulmón más letales, sin un tratamiento clínico bien definido, por lo que se necesitan con urgencia tratamientos más efectivos y sistemas de detección de seguimiento. Además, la disponibilidad de muestras humanas procedentes de cirugía es muy escasa, lo que hace que los modelos animales tengan una importancia crucial.