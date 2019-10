¿Cómo deben adaptarse los sistemas sanitarios a los pacientes crónicos?

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La doctora Anne Hendry, profesora en la University of the West of Scotland (Reino Unido), ha insistido en que los sistemas sanitarios de todo el mundo, y particularmente el español, deben "evolucionar" para poder atender "eficientemente" a los pacientes crónicos y multipatológicos, que están aumentando con motivo de la subida de la esperanza de vida.

En los próximos 15 años, si España mantiene la tendencia demográfica actual, la población mayor de 65 años supondrá más del 25 por ciento de la sociedad, y la tasa de dependencia ascendería a 62,4 por ciento, frente al 54,2 por ciento actual, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En base a esta previsible inversión de la pirámide demográfica, científicos reunidos por la Fundación Gadea por la Ciencia en el congreso GeroScience han planteado la necesidad de "redefinir" el método por el que se rige el sistema de salud público y adaptar la asistencia médica a estos pacientes.

Para Tom Kirkwood, miembro del Newcastle University Institute for Ageing and University of Copenhagen Centre for Healthy Ageing (Dinamarca), la integración de cuidados sociales y de salud, la reducción del periodo en el que el ser humano suele ser más propenso a padecer afecciones, la detección e intervención temprana de posibles enfermedades, la reducción de los efectos secundarios y la optimización de los años de vida son algunos de los cambios a realizar en los sistemas de salud.

"A partir de los 65 años, las enfermedades son más frecuentes, podemos padecer entre 4 y 8 trastornos, y para destruir esta regla, necesitamos identificar los patrones que conducen a ese proceso multifactorial y establecer su relación con el envejecimiento", ha explicado el experto.

De la misma forma, Islene Araujo, miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha asegurado que la fase de llegada al envejecimiento se puede "mejorar", y para ello, el sistema de salud tiene un papel esencial. "Debemos reestructurar el sistema sanitario respondiendo a las necesidades de las personas mayores, para conseguir un envejecimiento saludable sin necesidad de que todos los agentes contribuyan", ha expuesto.

En este sentido, Anne Hendry ha recordado que adaptar el sistema sanitario de este modo supondría un ahorro económico por la reducción de enfermedades y hospitalizaciones a lo largo de la existencia de una persona. Por otro lado, la científica cree que "el trabajo del personal debería ser interdisciplinario, combinando las capacidades de cada uno para ayudar tanto a pacientes como a cuidadores a autogestionarse y poder ser independientes, logrando así los resultados que les interesan".