23 de julio de 2019

Consejos de la OMS para evitar contraer hepatitis este verano

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la necesidad de extremar las precauciones en verano para no infectarse de hepatitis, una enfermedad que, en sus múltiples formas, supone una "grave amenazada" para la salud y que provoca una inflamación en el hígado.

Y es que, tal y como ha recordado el organismo de Naciones Unidas, a largo plazo las formas virales más comunes, la hepatitis B y C, pueden causar problemas de salud graves, como cáncer de hígado, cirrosis hepática e insuficiencia hepática que puede provocar la muerte. Asimismo, a corto plazo, la hepatitis A se suele manifiestar como una enfermedad transmitida por los alimentos, acompañada de vómitos, fiebre y diarrea.

En este sentido, la OMS ha insistido en que si bien la hepatitis representa una amenaza en cualquier época del año, ciertas actividades asociadas con las vacaciones de verano pueden conllevar un riesgo particular de infección. Afortunadamente, tal y como ha asegurado, existen formas de protegerse contra la infección por hepatitis, tanto a través de la vacunación como al tomar medidas para limitar el riesgo de exposición.

En concreto, el organismo ha aconsejado lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente en los lugares donde suelen ocurrir brotes de hepatitis A; beber y lavarse los dientes con agua embotellada o hervida si es del grifo; pelar y lavar todas las frutas y verduras frescas; no comer carne y pescado crudo o poco cocido; y evitar los hielos.

"Muchos casos de hepatitis A pasan sin necesidad de tratamiento. Pero un mal caso puede arruinar fácilmente la experiencia de vacaciones. Hay una vacuna para la hepatitis A, 2 dosis con al menos 6 meses de diferencia que deben protegerse durante al menos 20 años. El virus también puede transmitirse por contacto físico o sexual cercano con una persona infectada, o por manos sucias", ha dicho la OMS.

Respecto a la hepatitis B, el organismo ha recordado que se transmite a través del contacto con la sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada, por lo que ha aconsejado no practicar sexo sin protección y no acudir a hacerse un tatuaje, piercing, manicura o pedicura en lugares que en los que no esté garantizada la higiene.

La hepatitis C se transmite únicamente a través del contacto de sangre a sangre, si bien también puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin protección, tatuajes antihigiénicos, piercings y tratamientos en el salón de uñas, aunque esto ocurre con menos frecuencia que con la hepatitis B. El mayor riesgo de infección se asocia con transfusiones de sangre, productos de sangre y procedimientos médicos o dentales inseguros.

"Las hepatitis B y C son las llamadas enfermedades silenciosas porque muchas personas no experimentan síntomas. Además, durante muchos años hubo poca conciencia de la hepatitis, por lo que muchas personas no sabían que la tenían. Las pruebas son una parte importante de una estrategia de salud pública, ya que la infección a largo plazo con hepatitis B o C puede provocar daño hepático, incluido el cáncer. Si cree que puede haber estado expuesto a la hepatitis B o C, analice las pruebas con su médico o enfermera", ha apostillado la OMS.

En este sentido, ha informado de que la vacuna contra la hepatitis B es la mejor protección y se incluye en las vacunas de rutina para la infancia en muchos países. La vacuna, que con tres dosis aporta una inmunidad durante al menos 20 años, estuvo ampliamente disponible después del año 2000, por lo que es posible que los adultos de hoy no hayan sido vacunados cuando eran niños.

Finalmente, la OMS ha avisado de que todavía no existe una vacuna contra la hepatitis C, siendo las personas que se inyectan drogas las que corren un mayor riesgo de padecerla. No obstante, ha recordado que hay tratamientos disponibles que logran curarla.