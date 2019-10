Colocar 'stents' adicionales en las arterias reduce el riesgo de futuros ataques cardiacos, según un estudio

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Colocar 'stents' adicionales en las arterias de pacientes operados de urgencia por un ataque al corazón (y que tienen estrechamientos significativos en otras arterias no tratadas) reduce el riesgo de futuros infartos, según ha demostrado un ensayo internacional que ha incluido a unos 4.000 pacientes, y que ha sido dirigido por la Universidad de Sheffield (Reino Unido).

Un 'stent' es un pequeño tubo de malla que se inserta en las arterias afectadas u obstruidas y se expande para mantenerlas abiertas, reduciendo la posibilidad de ataques cardíacos adicionales al permitir que la sangre fluya más libremente alrededor del corazón.

Según los resultados del estudio, presentado en la reunión de la Sociedad Europea de Cardiología celebrado en París en septiembre y publicado simultáneamente en la revista 'The New England Journal of Medicine', los pacientes que se sometieron a la colocación rutinaria de endoprótesis adicionales tenían un menor riesgo de ataques cardíacos adicionales o de muerte relacionada con el corazón: 7,8 por ciento frente a 10,5 por ciento en cinco años. También tenían menos de una quinta parte del riesgo de necesitar tratamiento de emergencia adicional para sus arterias cardíacas en el futuro.

Como parte del ensayo, también se analizó si el momento en que se realiza el segundo procedimiento de colocación de 'stents', ya sea durante el mismo ingreso hospitalario o como un procedimiento ambulatorio posterior, era importante para lograr los efectos beneficiosos. Se observaron beneficios similares independientemente de si el segundo procedimiento se realizó como paciente hospitalizado o dentro de las seis semanas como paciente ambulatorio.