16 de septiembre de 2019

Los centros sanitarios, uno de los principales focos de expansión de la resistencia a los antibióticos

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un artículo del profesor de la UPV/EHU Gorka Orive analiza la resistencia a los antibióticos, que causa 26.000 muertes al año a nivel estatal, debido a que las personas se contagian con microorgamismos que no responden a los fármacos actuales.

El citado artículo que encabeza, según ha indicado la universidad pública en un comunicado, el último número de la revista 'Drug Discovery Today', analiza el actual crecimiento de la resistencia a los antibióticos, su impacto en la salud de la población y los avances más destacados en medidas preventivas y desarrollo de nuevos medicamentos.

La resistencia a los antibióticos causará este año la muerte de 26.000 personas a nivel estatal, tras contagiarse con microorganismos que no responden a los fármacos actuales, según un informe de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

El artículo publicado junto al equipo dirigido por el profesor de la Universidad de Sharjah, de Emiratos Árabes Unidos, Taleb H Al-Tel, analiza la resistencia a antibióticos y la propagación de bacterias resistentes a los de último recurso, potentes antibióticos usados cuando todos los demás no resultan efectivos.

En el escrito, denominado 'Superbugs but no drugs: steps in averting a post-antibiotic era', los autores explican las diversas razones que están promoviendo el aumento de la resistencia a antibióticos, incluyendo un exceso de prescripción, el mal uso por parte de los pacientes y el contagio hospitalario.

En este sentido, aseguran que los centros sanitarios son uno de los principales focos de expansión que han fomentado la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos de último recurso.

Los expertos aseguran que la búsqueda de nuevos candidatos terapéuticos es "esencial a la hora de atajar este problema" y que algunos de estos avances ya se han traducido en posibles candidatos antimicrobianos como los procedentes del estudio de la microbiota de los insectos o la teixobactina, que podría comercializarse próximamente, o las más recientes malacidinas, que fueron halladas en numerosas muestras de suelo y lograron aniquilar bacterias gram positivas en ratas.

CONCIENCIACIÓN SOCIAL

En ese sentido, Orive ha aludido a la necesidad de concienciar a la sociedad y en especial a los pacientes de las consecuencias de estas resistencias, aunque ha asegurado, del mismo modo, que es "igualmente vital" disminuir el riesgo de propagación hospitalaria. El profesor ha indicado también que "la búsqueda de nuevos antibióticos, así como alternativas imaginativas a los mismos, resultarán claves a la hora de controlar este problema de salud pública".

El doctor Gorka Orive pertenece al grupo de investigación NanoBioCel del Laboratorio de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UPV/EHU, que es miembro a su vez de la plataforma CIBER-BBN (Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina).

Es también profesor del University Institute for Regenerative Medicine and Oral Implantology, colaborador de la Universidad de Sharjah (EAU) e investigador principal adjunto en el Singapore Eye Research Institute (SERI). Cuenta con más de 250 publicaciones científicas.