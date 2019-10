Una de cada tres personas con diabetes tipo 1 no se siente preparada ante un episodio de hipoglucemia grave

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de cada tres personas con diabetes de tipo 1 no se siente preparada ante un episodio de hipoglucemia grave, una cifra que aumenta en los pacientes de tipo 2, tal y como recoge un estudio elaborado con la colaboración de Lilly, y que tiene como objetivo conocer mejor la experiencia y los comportamientos de las personas con diabetes tratadas con insulina respecto al manejo de los episodios con hipoglucemia grave.

El estudio, que se ha presentado estos días en el marco del 60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) por el autor de la comunicación, el doctor Francisco Javier Ampudia-Blasco, jefe de sección del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valencia, se ha llevado a cabo en ocho países. Entre estos países estaba España, donde han participado más de 140 personas con diabetes tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2), todos ellos mayores de 18 años y tratados con insulina.

Este estudio señala que sólo un 11 por ciento de los pacientes que han afrontado una hipoglucemia grave obtuvieron un nuevo kit de glucagón después de su episodio más reciente. Además, indica que solo un 17 por ciento de las personas con diabetes tipo 1 y un 12,5 por ciento de las personas con diabetes tipo 2 utilizan glucagón en estas situaciones.

La hipoglucemia grave sigue siendo uno de los factores limitantes más importantes para alcanzar un adecuado control metabólico en aquellos pacientes que utilizan insulina. "Además, el uso de glucagón como tratamiento de rescate se maneja inadecuadamente o, al menos, el glucagón del que disponemos en la actualidad aporta una serie de inconvenientes en su forma de administración que dificultan su uso en los momentos necesarios", concluye Ampudia-Blasco

LAS CAUSAS

En cuanto a las razones de esta escasa utilización de glucagón, en algunos casos se debe a no disponer del mismo, porque no se lo han prescrito nunca (casi un 20 por ciento de ambos grupos), o bien por la ausencia de prescripción reciente. Por ejemplo, un 17 por ciento de los pacientes con diabetes de tipo 1 no lo tenían en sus recetas y en los pacientes con diabetes de tipo 2 este porcentaje alcanza un 50 por ciento. "Es curioso cómo, a pesar de la importancia del episodio, muchos pacientes no obtuvieron la prescripción de glucagón en la visita siguiente al episodio", apunta el doctor.

Otro aspecto interesante analizado en el estudio fueron las conversaciones entre médico y paciente en las consultas de seguimiento. En esta línea, muchos de los pacientes refieren no haber comentado los episodios de hipoglucemia grave en cada visita clínica, como lo recomiendan las guías clínicas actuales. Además, alrededor de una cuarta parte de los pacientes indican no haber comentado su episodio de hipoglucemia grave más reciente con sus médicos y, entre los que sí lo hicieron, muchos esperaron hasta su siguiente cita.

En esta línea, las conversaciones sobre el último episodio de hipoglucemia grave fueron en torno a cómo prevenirlos, sobre el ajuste de dosis o consejos acerca de la dieta o de la actividad física, pero no acerca del propio tratamiento de estos episodios. "Este dato es sorprendente, ya que un episodio de estas características puede causar un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes", recalca el doctor.

Todo esto puede estar relacionado con cómo los pacientes experimentan los episodios de hipoglucemia grave y el impacto de la experiencia, ya que más de un tercio de las personas con diabetes declararon que su episodio de hipoglucemia grave más reciente les hizo tener miedo, no sentirse preparados o sentirse indefensos. "Muchos pacientes lo sienten como un fracaso de su tratamiento y les hace sentir más vulnerables", afirma el endocrinólogo.

Por último, también se analizaron las causas y el lugar donde se produjeron los episodios de hipoglucemia grave. En este sentido, las causas más comunes fueron comer menos de lo previsto y hacer demasiado ejercicio. Por otra parte, la mayoría de los pacientes se encontraban en su domicilio (75,5% DM1; 83,0% DM2) durante el episodio de hipoglucemia grave más reciente.