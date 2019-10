1 de octubre de 2019

Sociedades médicas aplauden la decisión de Sanidad de financiar por primera vez un tratamiento para dejar de fumar

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET) aplauden la decisión de incluir por primera vez un tratamiento de cesación tabáquica, dentro de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que significa que tendrá financiación pública.

Para los neumologos es una "medida necesaria" para mejorar la salud pública. "Es crucial apoyar a los fumadores que quieren dejar de fumar y los protocolos que se desarrollan en este sentido deben incluir estos tratamientos farmacológicos de cesación tabáquica u otras ayudas como la pauta de visitas de seguimiento y consejos para ayudarlos a conseguir este propósito", señalan.

En este sentido, "SEPAR trabaja desde hace años en el desarrollo de este tipo de estrategias en las Unidades Especializadas en Tabaquismo", explica su presidente, el doctor Carlos A. Jiménez-Ruiz.

No obstante, SEDET critica que no se financien el resto de medicamentos de primera línea para dejar de fumar. "Nuestra justificación es clara: la evidencia científica los apoya y las recomendaciones internacionales van en este sentido. Muchos pacientes se benefician de la individualización del tratamiento. El financiar uno, y no los tres fármacos, nos deja en una posición precaria", precisa.

APUESTAN POR MÁS MEDIDAS

Asimismo, los especialistas en tabaquismo entienden que una "medida aislada" como esta, "debería integrarse en un plan más global e interdisciplinar de abordaje al paciente fumador o, más lejos aún, de control del tabaquismo".

Por su parte, SEPAR ha propuesto al Ministerio de Sanidad en repetidas ocasiones, que tienen que ver con la filosofía MPOWER de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en las que habrá que seguir incidiendo.

Este paquete de medidas son las siguientes: incrementar el precio del tabaco, incorporar el empaquetado genérico, incluir las terapias de cesación tabáquica en la cartera de prestaciones sanitarias del SNS, extender la regulación del consumo de tabaco a otros espacios públicos y vigilar y controlar el cumplimiento de la actual Ley Nacional del Consumo de Tabaco en Lugares Públicos.