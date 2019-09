'Purple', el único 'traductor' del mundo para los pacientes con Alzheimer cumple un año

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Purple', el único 'traductor' del mundo para pacientes con Alzheimer creado por David Vidal Andrés, un joven español de 27 años con familiares afectados por esta enfermedad, junto a la empresa Cuidum, ha cumplido un año en el que, según sus promotores, ha tenido una importante repercusión internacional.

"Nos sorprendió la viralidad de 'Purple', fuimos conscientes de la utilidad que tiene 'Purple', pero no imaginamos un alcance tan internacional. Quizás lo más destacable y entrañable para nosotros, fue el haber recibido una carta de una adolescente de 16 años contándonos su grave y compleja situación familiar por culpa del Alzheimer y cómo el traductor les sirvió de apoyo a ella y su familia en momentos tan delicados. Y eso nos hace muy felices", han dicho desde Cuidum, que subraya que la aplicación ha sido utilizada por "cientos de miles de personas".

El Alzheimer es un tipo de demencia que, entre otros síntomas, ocasiona confusión mental, irritabilidad, cambios de humor, pérdida de memoria de corto plazo, predisposición a aislarse y episodios agresivos en quienes la padecen. Como resultado, un paciente puede llegar a olvidar los nombres y los rostros de sus seres queridos e insultar, gritar y hasta acusar a sus cuidadores y familiares.

A medida que esta patología avanza, las reacciones negativas del paciente con Alzheimer aumentan en frecuencia, llegando a formar parte de su carácter. Enfrentarse de forma constante al maltrato verbal puede hacer "más difícil y dolorosa" la labor de la persona encargada de velar por su cuidado y salud, que podría incluso a desarrollar el conocido como 'síndrome del cuidador quemado'.

Ante esta situación, 'Purple' emplea la inteligencia artificial de Google para interactuar con los usuarios como si se tratara de una conversación en lenguaje natural. A diferencia de otros programas, cuyo objetivo es asistir al paciente con Alzheimer, esta aplicación se enfoca en brindar apoyo al cuidador.

Ente sus funciones, está la de explicar lo que hay detrás de los comentarios hirientes del paciente con esta enfermedad neurodegenerativa.

Por ejemplo, si el enfermo le dice 'te odio' al cuidador o familiar, la aplicación le explicará lo que en realidad quiso decir como, por ejemplo, 'Ahora mismo mi enfermedad habla por mí, si yo pudiese te diría todo lo que te quiero y más'.

Según la misma aplicación, la pregunta '¿Quién eres?' significa: 'Realmente algo me dice que eres muy importante para mí aunque ahora el Alzheimer me impide concretar. Debemos de tener un vínculo muy fuerte', y la acusación 'me has robado', quiere decir: 'Si me roban mis recuerdos es normal que sospeche que me quieran quitar todo lo que tengo ¿A qué sí?'.

Para acceder al traductor, basta con decir 'OK Google, abrir traductor de Alzheimer' en un teléfono inteligente o tableta con sistema Android y conexión a Internet. Este método también es válido en cualquier otro dispositivo compatible con el Asistente de Google, como la gama de productos de Google Home.

Otra alternativa consiste en dirigirse a la dirección 'https://cuidum.com/purple' desde un navegador, si bien en ningún caso, hace falta descargar o pagar para utilizarla.