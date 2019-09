26 de agosto de 2019

Magrudis desconoce cuál es el foco del brote de listeriosis pero reconoce contaminación en una mechadora

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Marín, el gerente de la empresa Magrudis, productora de la carne mechada 'La Mechá' que ha originado el brote de listeriosis, ha señalado que desconoce dónde está el foco de la contaminación de sus productos, pero ha reconocido que se ha detectado la presencia de listeria en una de sus mechadoras.

"Se siguen haciendo pruebas en busca del foco. El problema es que no se encuentra, puede estar en cualquier sitio. Yo tengo constancia de contaminación en una de las mechadoras, pero hasta que no demos de verdad con el foco, no podemos anticipar nada", ha comentado Marín en declaraciones a Antena 3.

El gerente de la empresa ha defendido que cuentan con tratamiento térmico tanto después de mechar la carne como tras pasar por los carros del horno. "Los registros de temperatura, la limpieza... todo eso está perfecto", ha asegurado, reiterando que cuentan con la certificación de calidad ISO 90001, que "se implantó el 23 de mayo de este mismo año".

En este sentido, tal y como hicieran este domingo a través de un comunicado, ha asegurado que el último análisis sobre listeria que hicieron en sus instalaciones el pasado 26 de junio no detectó ningún tipo de contaminación.

Preguntado acerca del número de inspecciones sanitarias que se han realizado en la fábrica de 2015, José Antonio Marín ha mostrado su desconocimiento. "No sabría decirte. Han pasado por allí", ha argumentado, poniendo en valor la "profesionalidad" de los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.

"Este brote no es un plato de buen gusto para nadie, con tanta gente que ha ingresado, eso es lo que más nos afecta. Estamos trabajando desde el minuto uno con la Junta y el Ayuntamiento para aclarar dónde está el foco de la infección", ha concluido.

Por su parte, el abogado de la empresa ha detallado que se está haciendo "una investigación interna exhaustiva" para esclarecer lo ocurrido. "Nuestro argumento es ese análisis previo al envasado del producto contaminado, que deja claro la ausencia de listeria en superficie. La empresa cumple con todas las obligaciones sanitarias, tiene toda la maquinaria perfectamente homologada y cuenta con un certificado de calidad", ha zanjado.