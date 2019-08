26 de julio de 2019

Invertir más de 5.000 millones en hepatitis evitaría 26 millones de muertes

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado, en un estudio publicado en la revista 'Lancet Global Health', que si se invirtieran más de 5.000 millones de euros (6.000 millones de dólares) en diagnosticar y tratar la hepatitis en 67 países de pequeños y medianos ingresos, se evitarían 26 millones de muertes prematuras.

En concreto, según ha informado el organismo de Naciones Unidas con motivo de la celebración, este domingo, del Día Mundial contra la Hepatitis, para que la hepatitis viral deje de ser una amenaza de salud pública en esos 67 países, harían falta más de 52.700 millones de euros (58.700 millones de dólares) de aquí al 2030, lo que reduciría las nuevas infecciones en un 90 por ciento y las muertes en un 65 por ciento.

"En la actualidad, el 80 por ciento de las personas que viven con hepatitis no tiene acceso a los servicios sanitarios básicos que necesitan para prevenirla, diagnosticarla y tratarla", ha asegurado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Y es que, en 2016, sólo el 10 por ciento (unos 27 millones) de las personas con hepatitis B sabían que estaban infectadas, y solo el 17 por ciento de estas (4,5 millones) recibían tratamiento. En 2017, el porcentaje aumentó hasta el 19 por ciento (13,1 millones) de las personas con hepatitis C que sabían que estaban infectadas, y hasta el 15 por ciento (dos millones) que estaban recibiendo tratamiento curativo ese mismo año. En general, entre 2014 y 2017, cinco millones de personas han recibido tratamiento curativo para la hepatitis C.

Al mismo tiempo, tal y como ha avisado la OMS, siguen existiendo nuevas infecciones debido a la falta de servicios de prevención. Así, en 2017, 1,1 millones de personas contrajeron infecciones crónicas de la hepatitis B y 1,75 millones de la hepatitis C, las cuales representan el mayor número de nuevas infecciones, entre otras enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis.

"Es urgente mejorar la reducción de daños, los servicios de control de la sangre y de las infecciones y la vacunación contra la hepatitis B. Invertir en la lucha contra las hepatitis es una decisión inteligente para obtener resultados de salud más generales, por ese motivo invitamos a los países a dar un paso valiente de liderazgo político por el que integren los servicios para la hepatitis en su camino hacia la cobertura sanitaria universal", ha dicho la OMS.

Además, apostilla, la inversión en el diagnóstico y tratamiento para las hepatitis tipo B y C puede ahorrar los costos del cuidado a largo plazo de otros padecimientos como la cirrosis y el cáncer de hígado, que resultan de no tratar el virus. De hecho, se calcula que más del 60 por ciento de los casos de cáncer de hígado se deben a la detección y tratamiento tardío de esas infecciones y, de ellos, dos tercios son causados por la hepatitis B, y un tercio por la hepatitis C.