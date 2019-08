16 de agosto de 2019

Estados Unidos propone nuevas imágenes de advertencia en los paquetes de cigarrillos

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha propuesto nuevas advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos y en los anuncios para promover una mayor comprensión pública de las consecuencias negativas del tabaquismo para la salud.

Su proposición, con imágenes en color fotorrealistas que representan algunos de los riesgos menos conocidos pero graves para la salud del tabaquismo, representarían el cambio más significativo en las etiquetas de los cigarrillos de Estados Unidos en más de 35 años. Entre esos riesgos peligrosos pero menos conocidos, la FDA incluye el cáncer de vejiga, la diabetes, la disfunción eréctil y las enfermedades que pueden causar ceguera.

"Por ejemplo, se ha descubierto que los fumadores actuales tienen casi cuatro veces más riesgo de cáncer de vejiga que los que nunca han fumado, y se ha estimado que el tabaquismo es responsable de 5.000 muertes por cáncer de vejiga en Estados Unidos cada año. Sin embargo, las investigaciones muestran que el público tiene una conciencia limitada del cáncer de vejiga como consecuencia del tabaquismo", apunta el organismo regulador estadounidense en un comunicado.

Estas advertencias aparecieron por primera vez en los paquetes de cigarrillos en 1966 y fueron actualizadas por última vez en 1984. Sin embargo, las investigaciones de la FDA muestran que estos mensajes se han vuelto "prácticamente invisibles" tanto para los fumadores como para los no fumadores, lo que "no atrae mucha atención y no deja una impresión muy memorable de los riesgos de fumar".

Como señalan en la norma propuesta por la FDA, el contenido de estas advertencias sanitarias, así como su pequeño tamaño, su ubicación y la falta de una imagen, "menoscaban gravemente su capacidad para transmitir al público información pertinente sobre las consecuencias negativas para la salud del tabaquismo". "Además, aún existen lagunas sustanciales en el conocimiento del público sobre los daños del tabaquismo, y los fumadores tienen información errónea sobre los cigarrillos y los efectos negativos de los productos sobre la salud", asegura el organismo.

La nueva propuesta, cada una con un texto y la correspondiente imagen fotorrealista a todo color, incluye mensajes como 'el humo del tabaco puede dañar a tus hijos', 'fumar causa cataratas', 'fumar durante el embarazo retrasa el crecimiento del feto', 'fumar reduce el flujo sanguíneo a las extremidades, lo que puede requerir amputación', o 'fumar causa diabetes tipo 2, que eleva el nivel de azúcar en la sangre'.

Así, estos nuevos mensajes, una vez aprobados, aparecerían de forma prominente en los paquetes de cigarrillos y en los anuncios, ocupando el 50 por ciento superior del área de los paneles delantero y trasero de los paquetes de cigarrillos y al menos el 20 por ciento del área en la parte superior de los anuncios de tabaco. Las advertencias deberán aparecer en los paquetes y en los anuncios 15 meses después de la publicación de la norma final, según ha establecido la FDA.

"Los fumadores diarios ven advertencias en los paquetes de cigarrillos más de 5.100 veces al año, y toda la sociedad, incluyendo los adolescentes, están expuestos a anuncios de cigarrillos en medios impresos y digitales, así como en y alrededor de las tiendas donde se venden cigarrillos", explica el director del Centro para Productos de Tabaco de la FDA, Mitch Zeller.

EL TABACO EN ESTADOS UNIDOS

La Ley de Control del Tabaco de Estados Unidos exige que la FDA incluya nuevas etiquetas de advertencia específicamente en los paquetes de cigarrillos y en los anuncios. En junio de 2011, la agencia publicó una regla final que exige que los gráficos en color que representan las consecuencias negativas del tabaquismo para la salud acompañen a nueve advertencias textuales. Sin embargo, esta propuesta fue impugnada en los tribunales por varias compañías tabacaleras y finalmente fue anulada en agosto de 2012 después de que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia declarara que violaba la Primera Enmienda.

En marzo de 2013, el Gobierno federal anunció su decisión de no solicitar una nueva revisión del fallo del tribunal. Desde entonces, la FDA ha estado llevando a cabo el desarrollo de una nueva norma. Después de una demanda presentada por varios grupos de salud pública, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts emitió una orden en marzo que ordenaba a la FDA publicar la regla propuesta para agosto de 2019 y emitir una norma final en marzo de 2020.

Alrededor de 34,3 millones de adultos estadounidenses y casi 1,4 millones de jóvenes estadounidenses de 12 a 17 años fuman cigarrillos. A pesar de los años de progreso en la lucha contra la principal causa de enfermedades prevenibles y muerte en Estados Unidos, el consumo de tabaco mata a unos 480.000 estadounidenses cada año, en gran medida por el tabaquismo y la exposición al humo de segunda mano.

De hecho, fumar mata a más personas cada año que el alcohol, el VIH, los accidentes automovilísticos, las drogas ilegales, los asesinatos y los suicidios juntos, y más de 16 millones de estadounidenses viven con enfermedades causadas por fumar. El consumo de tabaco también cuesta más de 300.000 millones de dólares (270.000 millones de euros) al año en costes directos de atención médica y pérdida de productividad.