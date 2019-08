26 de julio de 2019

Los enfermeros denuncian la situación de los profesionales que trabajan en la residencias privadas de ancianos

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha denunciado la situación de los enfermeros que trabajan en la residencias privadas de ancianos y que hace que muchos no quieran trabajar en estos centros.

"La verdadera noticia no está en la desesperación de los gestores de las residencias privadas ante el hecho de no encontrar enfermeras sino en la verdadera razón por la que nuestros profesionales no quieren trabajar allí. Una razón que no es otra que las funestas condiciones laborales y profesionales que estos ofrecen a su personal", ha dicho.

Por ello, Pérez Raya ha comentado que para solucionar este problema bastaría con ofrecer contratos laborales "dignos" y unas condiciones que se ajusten a la profesionalidad, legalidad y recomendaciones de las organizaciones internacionales en cuanto a ratio de pacientes por cada enfermera, horario de trabajo, duración de las guardias, salario y reconocimiento profesional.

"Estamos ante una situación muy grave. La falta del número de enfermeras necesario para poder cuidar con plenas garantías a los pacientes repercute de forma directa en la seguridad de las personas ingresadas en ellos. Existe numerosa evidencia científica que demuestra que el índice de mortalidad aumenta cuando no hay suficientes enfermeras para atender a los pacientes, y este déficit repercute también en la calidad de los cuidados prestados y en la calidad de vida de los pacientes", ha añadido.

Pérez Raya se ha referido también a la especialidad de enfermería geriátrica que existe en España desde 2005 y a la que se accede a través de un modelo de residencia idéntico al MIR, denominado (Enfermero Interno Residente (EIR) tras superar una prueba estatal.

"Resulta del todo inconcebible que existiendo como existen enfermeros con el título oficial de geriatría, no haya la obligación de contratar especialistas para cubrir los puestos de cualquier residencia de ancianos. No tiene ningún sentido que el Estado se esté gastando el dinero público en formar especialistas para que luego los pacientes no puedan beneficiarse de ellos porque no hay obligación de cubrir plazas que corresponderían a especialistas con profesionales que estén en posesión de dicho título", ha apostillado.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Enfermería ha comentado que es "imprescindible" que exista el imperativo legal no sólo de cumplir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los pacientes y las condiciones laborales dignas de los profesionales, sino también de contratar especialistas en geriatría en aquellos puestos donde, como las residencias sociosanitarias" son necesarios.

"Por tanto, es clave que los puestos de trabajo de enfermeras en residencias se cubran con los enfermeros especialistas en geriatría y el salario se ajuste al de un especialista ya que, en la actualidad, los salarios son los más bajos de todo el sector sanitario y esto es lamentable", ha argumentado.

Finalmente, Pérez Raya ha anunciado la decisión de llevar a cabo un seguimiento "exhaustivo" de la calidad asistencial en todos los centros sociosanitarios, para proteger la salud de las personas y garantizar la seguridad de los pacientes desde una práctica profesional enfermera, ética, humanística y competente.