11 de septiembre de 2019

El doctor David Martí, nuevo presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor David Martí Sánchez, médico adjunto del Servicio de Cardiología del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid) es el nuevo presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología (SCC) para el periodo 2019-2022, la sociedad científica que engloba a cardiólogos de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja.

Además de su actividad asistencial hospitalaria, ejerce funciones de docencia e investigación como profesor asociado de Cardiología de la Universidad de Alcalá y coordinador docente del Hospital Central de la Defensa. Asimismo, ha publicado múltiples artículos en las principales revistas especializadas, como 'The Lancet', 'American Heart Journal', 'European Heart Journal' y 'Journal of the American College of Cardiology', y ha presentado un gran número de trabajos y ponencias en los congresos y reuniones de mayor prestigio de la especialidad.

En la nueva Junta Directiva, está acompañado por el doctor Alejando Berenguel, vicepresidente y vocal de Castilla-La Mancha; doctor José Tuñón, secretario y presidente electo; el doctor José Antonio Vázquez de Prada, vicepresidente electo y vocal de Cantabria; el doctor Álvaro Aceña, vicesecretario; el doctor Pedro Azcárate (vocal de La Rioja; doctor Sergio García Ortego, tesorero; el doctor Ricardo Sanz, editor; la doctora Petra Sanz, vocal de Relaciones Interterritoriales); la doctora Marta Cobo, vocal de Madrid; el doctor Alberto Esteban, vocal web y RRSS; el doctor Juan Górriz, vocal de residentes y acreditación), y el doctor Lorenzo López Bescós, vocal de universidades y asociados jubilados.

El principal reto que se plantean es el de dinamizar y modernizar esta sociedad filial de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), "que, desde su fundación en 1967, viene fomentando el conocimiento científico de las enfermedades cardiovasculares, la realización de estudios y registros, el asesoramiento y apoyo a las autoridades y entidades sanitarias de sus comunidades autónomas, el desarrollo de campañas para la formación de la población, y la organización de congresos y reuniones en torno a la excelencia investigadora y clínica", explica Martí.