El consejero andaluz de Salud la gestión del brote de listeriosis como "totalmente transparente" e "impecable"

MADRID, 26 Ago.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha defendido que la gestión de la Junta de Andalucía en la gestión del brote de listeriosis por el consumo de carne mechada contaminada de la marca 'La Mechá' ha sido "totalmente transparente", "impecable" y se ha retirado todo el producto afectado "a la mayor brevedad posible".

"Hemos actuado en consecuencia, tanto de información al ciudadano como de protocolos puestos en marcha, como de la encuesta epidemiológica, retirada del producto a la mayor brevedad posible... La actuación de la Junta ha sido impecable, hemos actuado en tiempo y forma, y fruto de ello es el punto de inflexión en el número de casos. Vamos progresando adecuadamente. Esperamos llegar a una normalidad de aquí a no mucho tiempo", ha defendido en declaraciones a los medios antes de la reunión que se está celebrando en el Ministerio de Sanidad con todas las CCAA para abordar esta crisis sanitaria.

Aguirre ha explicado que desde el día 15, cuando se confirmó el positivo por listeria en la carne 'La Mechá', la Junta está mandando información al Ministerio de "todo lo que va llegando". Además, ha reivindicado que la alerta sanitaria se decretó el mismo día en que se confirmó el "altísimo" volumen de bacterias de listeria en estos productos. "Cuando vimos que había una relación causa-efecto lanzamos, la alerta sanitaria", ha agregado.

Por otra parte, ha confirmado que la Junta tenía la "sospecha" de un posible brote durante la última semana de julio y la primera de agosto en vista a un ligero aumento de casos, ya que "normalmente se producen unos tres o cuatro al mes y había aumentado a siete u ocho". "Entonces, dimos una alerta a los epidemiólogos y a los centros de Urgencias de que algo estaba pasando. En el momento en que llegó el primer informe con el positivo de listeria, dimos la alerta sanitaria. Se dio orden de retirada de los productos el día 15 al Ayuntamiento de Sevilla, se hizo con prontitud. Nuestros inspectores fueron luego a verificarlo, pedimos la lista de empresas que estaban sacando los productos, y fuimos uno por uno para verificar que estaba retirada", ha narrado.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergelés, ha pedido que de esta reunión salga "certidumbre" para los ciudadanos. "Pedimos dar certidumbre a la ciudadanía, que se advierta de todo el producto contaminado para que la gente sepa en qué confiar", ha reclamado.

Además, ha pedido explicar "claramente" cuáles son los criterios de casos probables, investigados y confirmados de listeriosis, para "saber cómo va evolucionando el brote de esta enfermedad, que tiene un periodo de incubación tan grande". "Espero sobre todo coordinación, una tarea muy importante del Ministerio, y que podamos seguir confiando en un sistema de seguridad alimentaria tan excelente como el que tenemos", ha añadido. Vergelés, que ha defendido que los protocolos "han funcionado bien", ha incidido en que por el momento solo hay uno confirmado en Extremadura, 21 pacientes en estudio y 5 de ellos relacionados "claramente" con el brote, al haber consumido carne mechada de 'La Mechá'.

COMUNIDAD VALENCIANA

Por su parte, la consejera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat valenciana, Ana Barceló, ha informado al inicio de la reunión que en su comunidad no se ha comercializado el producto de esta marca y las únicas personas que han ido a un centro de salud han sido 12 porque han viajado a Andalucía y han comido carne mechada pero no saben determinar la marca. Cinco han obtenido resultados negativo, cinco están pendientes análisis y en los dos restantes no hizo falta analizarlos porque remitieron los síntomas.